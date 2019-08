A platánok és a Családok Ligete: megszépült a palotavárosi környezet

Kedden bejárást tartottak a Bátky utcai Családok Ligete játszóterén, ahol további eszközökkel bővült a park.

A bejáráson a városvezetés és üzemeltetés részéről Cser-Palkovics András polgármester, Viza Attila, a városrész önkormányzati képviselője, Bozai István városgondnok és Szekeresné Kovács Ildikó, városi karbantartás vezető voltak jelen. A palotavárosiak részéről pedig a kisgyerekes családok közül jó páran, akik eleinte csak a homokozó, a mászóvár és a hinta felől figyelték érdeklődve a bontakozó eseményeket.

– A több mint 20 ezer fős Palotaváros Székesfehérvár egyik legnagyobb és legsűrűbben lakott városrésze – utalt a közösségi terek, a zöldfelületek, a sportolási lehetőségek és a játszóterek fontosságára a polgármester, örömének adva hangot, hogy az átépítés után még szebb környezet várja a családokat a róluk nevezett ligetben. Hogy nem hiába várja őket, azt jól mutatta: a játszótér a hétköznap délelőtti időpontban is közel teljes kihasználtsággal szolgálta a kisebb és nagyobb gyermekek mozgás- és játékszükségletét, kikapcsolódást kínálva egyúttal az őket felügyelő szülőknek, nagyszülőknek is. A tegnapi bejárás apropóját a legutóbbi beruházás adta. Ennek során 10 millió forintból átépült a játszótér burkolata, és új elemekkel egészültek ki a játszóeszközök. A beruházásnak köszönhetően, mint azt Bozai István nyomatékosította, kerültek biztonságba a környező árnyas, 30 éves platánfák is. Mivel azonban mindenhová azok sem vethetnek árnyékot, az új homokozó fölé úgynevezett napvitorlákat feszítettek ki, mutatott a színes árnyékolókra Viza Attila, a játszótér belső sétányai mentén pedig két meglepetés rajztáblát állítottak fel.

Mivel a képviselőnél volt zsebkés, ő csomagolta ki a táblákat, amit a gyerekek – egy kis bátorítás után – meg is rohantak. Az első alkotás egy minimalista, kék emberke lett.