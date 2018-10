„A plasztikai sebészet számomra szolgálat, de hobbi is egyben” – vallja Pukancsik János

Az idei megyei Prima díj egyik jelöltje Magyar Tudomány kategóriában Pukancsik János plasztikai sebész, aki 32 éve dolgozik Székesfehérváron.

Pukancsik János bakonycsernyei, Móron érettségizett és egyenes útja vezetett az orvosi egyetemre, ahová azzal az elhatározással érkezett, hogy sebész lesz. Keveseknek adatik meg, hogy ennyire egyértelműen tudják már gyerekkorukban, mivel szeretnének foglalkozni.

– Sosem merült fel bennem, hogy bármi más szeretnék lenni, mint sebész, de nem tudom megmondani, pontosan miért. A családunkban nem volt orvos, így arra tudok csak gondolni, hogy az egyik befolyásoló tényező a csernyei körzeti orvos személye lehetett, akire varázslóként tekintettünk a faluban. Nem mellesleg ő is sebész volt. Ugyanakkor hajlok arra, hogy azt gondoljam, én azzal a küldetéssel születtem, hogy sebész legyek – mesélte a főorvos.

A Pécsi Egyetemen szerzett diplomát, majd Kaposváron kezdett dolgozni. Később letette a sebészi szakvizsgát, de már akkor tudta, hogy a plasztikai sebészet irányába szeretné folytatni. Egy kollégájával azon viccelődtek, hogy Los Angelesbe mennek, ahol ebből fognak megélni. Benne volt ebben természetesen a 80-as évek romantikája, és a szigorúan zárt határok ténye is. A kolléga végül Zalában lett háziorvos, Pukancsik János pedig városunkban váltotta valóra az álmait.

– Kaposváron Schaffer doktornál láttam az első szép plasztikai műtéteket, akkor érett meg bennem a végső elhatározás. Már a sebészeti szakvizsgával a zsebemben kezdtem dolgozni a Szent György Kórházban, majd a Honvéd Kórházban tanultam meg a plasztikai sebészet fogásait. 2000-től részben, 2005 óta teljesen egészében magánorvosként praktizálok – mondta el Pukancsik János.

A plasztikai sebészet esztétikai vagy rekonstrukciós beavatkozást jelent. Utóbbiak olyanok, amelyek a bizonyos esetek – például sérülés vagy több gyermek szülése és szoptatása – következtében megváltozott testrészek formáját hivatott helyreállítani. Ahogy azt a sebész főorvos elmondta, ha valakit pszichésen negatívan befolyásol teste megváltozása, a helyreállítással a páciens ismét felszabadulttá válhat. A hajátültetés és az orrplasztika kivételével mindenfajta műtéttel foglalkozik, és bőrgyógyászati műtéteket is végez, a város bőrgyógyászaival együttműködve modern anyajegycentrumot is működtet Fehérváron. Nevéhez fűződik egy új technika: a sebek varrása helyett belső összetartó varratokat, a bőrön flexibilis ragasztóréteget alkalmaznak. Nem kell varratot szedni, öt nap múlva már zuhanyozhat a beteg.

– Számomra fontos, hogy a műtét előtt két-három alkalommal is találkozzam, beszélgessek a pácienssel, hogy felmérjem, hogy él, milyen a családi háttere, mennyire egészségtudatos és így tovább, mert ezek csökkentik a műtéti komplikációk előfordulásának valószínűségét, de fontosak a gyógyulásban is – magyarázta Pukancsik János, aki egy időben megszállottan keresett valami hobbit magának, míg végül rájött, a munkája a hobbija. És egyben egyfajta szolgálat is.

Szavazzanak A hét jelölt közül hárman kapják meg az egymillió forinttal járó Fejér Megyei Prima Díjat, egyikük pedig a közönségdíjat, amely negyedmillió forintot ér. Utóbbiról a Fejér Megyei Hírlapban mellékelt szavazószelvény visszaküldésével olvasóink is dönthetnek. Online a fejer.vosz.hu vagy a szekesfehervar.hu honlapokon voksolhatnak.