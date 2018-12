A piros ruhásra várva – Fejér megyében több gyermek is kapott már ajándékot

A megye több településén gyűltek össze kicsik és nagyok a hétvégén, hogy találkozzanak a Mikulással, aki nem várta őket üres kézzel.

Berobogtak puttonyaikkal

Lajoskomárom és Középbogárd határain túl Mezőkomáromban és Szabadhídvégen is berregtek a motorok a piros ruhások alatt. Sőt, a négy települést érintő akció a szabadhídvégi Kissné Pető Erikához köthető, akinek számos – például Polgárdiból, Lepsényből és Simontornyáról érkezett – motoros is segített a létszámnövelésben. A lóerők a négy település egy-egy pontján csillapodtak, ahol izgatott gyermekek várták a mintegy félszáz Mikulást. A helyszínen a közös éneklés, a szaloncukor-osztás és a kötélhúzás sem maradt el.

– Ez szuper volt, találkozunk jövőre! – köszöntek el Középbogárdon a negyedjére is motorra pattant Mikulásoktól.

Mikulás! Futás!

Nem a „futottak még” kategória az előszállási Mikulásfutás: egy nívós eseményről van szó. Ahogy a nagykarácsonyi templomkertben egy-egy zsíros kenyér és forró tea társaságában Farkas Imre polgármester és Nyúl Gabriella szervező számolgatott, a Mikulásfutás nagykorú lehet. A lelkesedés azóta töretlen: idén százhúszan vállalkoztak arra, hogy gyalog, futva, kerékpárral, gördeszkával vagy lovaskocsin teljesítsék az Előszállás és Nagykarácsony közötti hat kilométert. A végső cél a Mikulásház volt, ahol a nagy szakállú külön, szaloncukorral köszöntötte az érkezőket.

Télapóváró, huszadszor

A Vigyázó Kéz, valamint a Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület szervezésében egykori és mai állami gondozottakat, örökbefogadott gyerekeket, valamint enyhén értelmi fogyatékosokat vártak egész napos programokkal vasárnap a Civil Házban. A napot Andi bohóc nyitotta meg a színpadon, amit aztán egy veszprémi rock and roll tánccsoport, majd Zsiga Edwárd bűvész Edu-show című előadása követett. Mindeközben a folyosón számtalan kézműves foglalkozás közül is lehetett tevékenységet választani a nap folyamán. Volt gyöngyfűzés, karácsonyfadíszek készítése, de arra is lehetőség nyílt, hogy frizurát fésültessenek maguknak, nem csak a lányok, de a fiúk is. Nagy érdeklődésre tartott számot a repüléstörténeti kiállítás, ahol szimulátorral repülni is lehetett. Az egyik legnépszerűbb szoba azonban az idén is az ajándékszoba volt, ahol a háztartási eszközöktől kezdve a plüssjátékokon keresztül a ruháig bezárólag számtalan dolog várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt, akik egy-egy ajándékot választhattak maguknak.

