A Petőfi Sándor Általános Iskola alsós diákjai hangulatos farsangi délutánon vettek részt

A jelmezesek felvonulását táncház, majd zsákbamacska követte, s kiderült az is, kikhez kerülnek a csodás tortaköltemények.

„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál, csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő” – rémlik föl gyerekkoromból az akkoriban népszerű Gazdag Erzsi-vers kezdete. Annak idején is sokan öltöztek be királylánynak, bohócnak, vagy katonának, de a népszerű mesefilmek hősei arcát is szívesen öltötték magukra a gyerekek. Volt, hogy a Kórház a város szélén szereplőinek öltöztünk, anyukám gyógyszertári asszisztensi fehér köpenyeit használva jelmeznek. És volt, hogy osztálytársaim – a vagány fiúk – az Izaura-sorozat szereplőinek bőrébe bújtak, hatalmas sikert aratva. Mostanában azonban inkább egyéni jelmezesek méretik meg magukat a zsűri és a közönség előtt. Pókemberek, zombik, cowboyok, boszorkányok, varázslók, Elzák és Kleopátrák nélkül ma már elképzelhetetlen egy-egy farsangi jelmezverseny.

A ráckeresztúri iskolában az alsósok hamisítatlan farsangi hangulatot teremtettek. A szépen feldíszített osztálytermek mellett a folyosót is krepp-papírból font girlandokkal ékesítették, s szebbnél szebb jelmezekkel gondoskodtak arról, hogy az idei karnevál is emlékezetes legyen. A rókák nagy barátja, a 4. b-s Koltai Niki maga készítette különleges rókaálarcban lépett a zsűri elé. Mihály Roland festett bohócmaszkja mögül kacsintott a körülötte állókra. Mádai Kíra időszerű jelmezbe bújt: orrspray-nek öltözött, ami talán hiányzó évfolyamtársainak, barátainak is szólt, a 4. a-ból ugyanis mindössze négyen vehettek részt a farsangon, a többiek otthon gyógyultak. Láthattunk színpompás tollazatú papagájt, vidám léggömbárust, mosolygós szivárványtündért, marcona keresztes lovagot, lelkiismeretes állatgondozót, a pók hálójába gabalyodott legyet s otthonkába bújt, szorgos takarítónőket is. Amíg a zsűri tanácskozott, kiknek is adja az öt tortát, a gyerekek Papp Richárd Cipi, a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes tagja vezetésével a néptánc alaplépéseivel ismerkedtek. A legötletesebb jelmezek versenye is eldőlt, boldogság volt hallani, hogy a gyerekek mennyire örültek társaik sikerének.