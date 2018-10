Készítsük fel kerti gépeinket, munkaeszközeinket a télre

Ha a szomszédban elhallgatott a fűnyíró, de előkerült a láncfűrész, kétségtelen, hogy beköszöntött a hidegebb idő. Erre ne csak magunkat, de gépeinket is készítsük fel!

A tavaszi, nyári munkák zökkenőmentes kezdésének alapja, hogy az alkalmazott eszközöket szakszerűen téliesítjük, karbantartjuk. Ősszel eltesszük a hideg időben nem használatos kisgépeket, bizonyos eszközöket pedig most veszünk elő, a megfelelő tatarozást követően.

Őszi munkagépek

Az ősz beköszöntével a lombfúvó és lombseprő gépek, valamint az akkumulátoros kerti gépek kerülnek elő leginkább. Ez utóbbiak azért népszerű termékek, mert csendesek, zárt környezetben is tudnak velük dolgozni az adott területet gondozók. Ilyen eszköz például a motorfűrész, a sövényvágók és a magassági ágnyesők – osztja meg velünk tapasztalatait Nagy Sándor kisgépjavító, szakszerviz-vezető.

– Egy gép két- vagy négyütemű benzines, elektromos üzemű vagy akkumulátoros is lehet. Előbbi esetében a gyártók már egyre inkább törekednek arra, hogy a régi, hagyományos motorból egy környezetkímélő, energiatakarékos gépet állítsanak elő, kisebb károsanyag-kibocsátással; sőt, a gépben lévő kipufogógázt lehetőség szerint tisztítva igyekeznek kijuttatni a környezetbe. Ezeknek a gépeknek már sokkal jobb a hatásfoka is – mesél a technikai részletekről Sándor, aki aztán az eszközök alkalmazásáról, karbantartásáról beszél nekünk.

– A gépek használata a mindenkori kezelési útmutató szerint történjen. Emellett nélkülözhetetlen a levegőszűrő tisztítása és a munkaeszközre rakódott szennyeződések eltávolítása is. Ehhez használjunk speciális tisztítósprayt és langyos vizet, a gépet pedig a takarítás közben ne indítsuk el! – tanácsolja Sándor.

Az utolsó fűnyírás

A szakember javaslatára még a fagyok előtt, a napokban érdemes elvégezni az utolsó fűnyírást. Ez esetben a fű maradjon öt-hat centiméter magas, azaz a megszokottnál kicsit nagyobb, hogy a fagyok ne tegyenek kárt benne. Amikor végeztünk, a benzines fűnyíróból eresszük le, majd járassuk ki a benzint, levegőztessük, a késeket centrírozva élezzük meg – ezt javallott szakemberrel végeztetni –, és azt a munkafelületet, ahol a kés dolgozott, langyos vízzel töröljük ki. Az olajat ne öntsük ki a benzinmotoros gépekből, mert az így keletkező savas hatások károsíthatják azt. Az olajat tavasszal ajánlott lecserélni, ügyelve arra, hogy a robbanómotoros, négykerekű fűnyírót se oldalra, se előre, a gyertyanyílás felé ne döntsük, máskülönben az olaj belefolyik a hengerbe. A villanyos fűnyíró esetében leginkább arra figyeljünk, hogy a tisztítást ne áram alatt, hanem kihúzott állapotban végezzük!

Közeleg a tél

A fűnyírón kívül további eszközökre is figyelnünk kell a tárolás, karbantartás tekintetében. A permetező esetében a tartály mindenkori kimosása a legfontosabb: ekkor teljesen kiürítjük az üzemanyagot és kijáratjuk azt a tartályból, csak utána tároljuk. A sövényvágóknál – a fűnyíróhoz hasonlóan – végezzünk élezést, valamint levegőszűrő-takarítást és kiürítést, felkészülve a tárolásra. A robbanómotoros fújók tisztításánál az üzemanyag-kijáratást és -eltávolítást minden esetben végezzük el (ez segíti a tavaszi könnyedebb indítást), az akkumulátoros változatoknál pedig folyamatosan ellenőrizzük a töltöttséget. Tároljuk az aksit az eszközből kiszedve, zárt helyen, és figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint legalább 65 százalékra mindig fel legyen töltve – elkerülendő a hosszú állás alatti károsodást.

– A gépeket érdemes impregnáló spray-vel is befújni, amely a műanyagot is védi. Mindemellett minden egyes gépnél törekedjünk arra, hogy azokat száraz, páramentes és ne túl meleg helyen tároljuk! Hasonló okok miatt kerüljük el a nejlonzacskóba való csomagolásukat is – mert hiába védekeznénk ezzel a rágcsálók ellen, nagy kárt tudunk tenni a gépekben. A rágcsálók ellen inkább keressünk olyan zárt helyet, ahova nem tudnak betörni ezek az állatok. Azok ugyanis nemcsak a műanyag alkatrészeket szeretik és rágják meg, de a gépek gyújtókábelei is áldozatul eshetnek. Kedvenceik a szívó-fújó eszközök, amelyek jó fészkelőlehetőséget nyújtanak nekik, hiszen beszedik a füvet, port – indokolja Sándor.