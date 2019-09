Hogy könnyebb legyen választani – Népszerű volt a Nagy Sportágválasztó

Jelentősen megnőtt az egy főre jutó hivatásos sportolók száma az iskolában csütörtökön délelőtt. Ekkor tartották ugyanis a 4. osztályosok és a felsősök számára a Nagy Sportágválasztót, amelynek kínálatában labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, kerékpár és asztalitenisz szerepelt.

Az esemény előtt hivatalosan is felavatták az iskola udvarán a Magyar Kézilabda Szövetség jóvoltából készült modern és ízületbarát kültéri kézilabdapályát, amelyre 16 millió forintot költöttek. Illés Szabolcs polgármester a sportágválasztó kapcsán elmondta, a településen fontosnak tartják az egészséges életmódra nevelést. Ez is szempont volt a májusban először megrendezett Vértes Szíve Natúrfeszten, amelyhez szervesen kapcsolódik a Nagy Sportágválasztó. A cél, hogy a gyerekek kedvét még inkább meghozzák a sportoláshoz.

A programon három klub játékosai is képviselték sportágukat, így az Alba Fehérvár KC kézilabdás lányai közül megjelent Pelczéder Dorottya, Rózsás Stephanie, Claudine Mendy, Walfisch Mercédesz, valamint Deli Rita vezetőedző. Az Alba Fehérvár kosárlabdacsapatából Molnár Márton, Takács Milán és Carlton Guyton személyében hárman érkeztek, míg a MOL Vidi csapatát négy NB III-as játékos, név szerint Pető Brúnó, Németh Botond, Galacs Erik és Gyürki Máté képviselte. Deli Rita a maga részéről külön örömét is kifejezte az átadott kézilabdapálya felett.

„Mi azért is vállaltuk az eseményen a részvételt, mert úgy gondolom, a lányok és a többi sportoló is példakép lehet a fiatalok számára. Ezek a játékosok ugyanis egy hosszú folyamat után feljutottak a csúcsra, illetve a csúcs közelébe. A gyerekek láthatják, hogy ha valaki komolyan veszi az általa kitűzött cél elérését és azért naponta küzd, a csúcs elérhető. Csákvár ráadásul elég közel van Székesfehérvárhoz ahhoz, hogy be tudjanak járni edzésekre”, fogalmazott a vezetőedző.

Azt se felejtsük, hogy a sportnak az egészségmegőrzésen túl közösségépítő ereje is van, és sok egyébre megtanít, amit az élet más területein is hasznosítani lehet. Ezt vallja Molnár Márton is, akiről tudni kell, hogy általános iskolásként még fociedzésekre járt, majd rövid kitérőt tett a versenytáncban, mielőtt olyan magasra nőtt, hogy ráébredt, a kosárlabda lesz az ő sportja: „Aki sportol, sokkal jobban koncentrál, de türelemre és kitartásra is megtanítja az embert, és persze rengeteg barátra is szert lehet tenni” – vallotta a kosaras.

Az iskolában több helyszínen, különféle feladatokkal várták a diákokat, akik kipróbálhatták magukat kézilabdakapusként, lemérhették, mekkora erővel tudnak kapura lőni, mennyire sikeresek a kosárpalánknál, vagy hogy betalálnak-e focilabdával a kiskapuba.

De volt lehetőség kerékpárra pattanva végigtekerni egy ügyességi pályán, és persze a pingpongütőt is kézbe kaphatták, hogy néhány menetben kipróbálják, mennyire „érzik” a kis műanyag labdát.