A pedagógusoknak és a szülőknek is szerveznek speciális képzéseket Fehérváron

Kommunikációs és tapintós-tapasztalós játékokkal, közös tánccal és akadályversennyel hozták közelebb egymáshoz az iskola eltérő képességű diákjait a program szervezői.

Egy hároméves programsorozat kezdetén tart az Ezredéves Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola. Szépné Reményi Annamária lapunknak kifejtette: az uniós forrásból finanszírozott Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért című projekt első fázisának az a célja, hogy az iskola diákjai ismerjék meg jobban a súlyosan, halmozottan sérült társaik mindennapjait. S nemcsak a diákok, hanem az intézmény felnőtt dolgozói, pedagógusai is. A tanároknak, sőt a szülőknek is szerveznek majd foglalkozásokat.

A Volán hokisai is együtt tolták a diákokkal

Visszatérve a tegnapra: csupa játékkal telt el a nap! Voltak kommunikációs feladatok, ahol szavak nélkül, eszközökkel kellett érvényesülniük a résztvevőknek. Egy másik teremben a bőrérzékelést próbálhatták ki a tanulók és tanárok. A pihenőszobában relaxációs technikákkal ismerkedtek meg. Aki ezen túl volt, ismét tapintásos érzékelésre adhatta a fejét, illetőleg a lábát: az egyik szobában mezítlábas sétákat kellett tenniük a különböző egyedi felületeken. Majd speciális szemüvegek, illetve fültokok alkalmazásával modelleztek le érzékszervi sajátosságokat. Szépné Reményi Annamáriától tudjuk, a jövőben továbbmennek, a partnerintézmények diákjai és oktatói körében mutatják be a halmozottan súlyosan sérült tanulóikat, de itt sem állnak meg:

– Szépen lassan, a három év alatt próbáljuk egyre inkább kibővíteni a kört, akikkel megismertetjük őket – fogalmazott.

Ottjártunkkor a tornateremben jártak közös táncot az Ezredéves iskola diákjai, tanárai, a kör közepén a halmozottan sérült gyermekek voltak. Velük táncolt a Fehérvár AV–19 jégkorongcsapat három játékosa is, Sárpátki Tamás, Erdély Csanád és Szabó Bence is. Ezúttal sisak nélkül mutatkoztak szurkolóik előtt. A hokisok egy kerekesszékes akadálypálya-feladatban domboríthatták ki élsportos küzdőszellemüket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szépné Reményi Annamária elmondta még, hogy az értelmileg akadályozott tanulóik egy része automatikusan jól közeledik a halmozottan sérült társaikhoz. A nagyobbak már ismernek segítő technikákat.

Ezek elsajátítása mindannyiunk előnyére válhat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS