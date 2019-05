A Pápay Ágoston iskolában nagy hagyománya van a majálisnak

Boldogan vették birtokba a gyerekek a játszótér új játékait, s közben sok foglalkozásból válogathattak az „Együtt-Értük” Alapítvány majálisán.

A Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban, illetve annak udvarán rendezték a majálist. Két évtizedes hagyomány ez már, s a közösség minden évben szívesen vállalja a szervezést, sok önkéntest bevonva – tudtuk meg az iskola mögött álló alapítvány elnökétől, az intézmény korábbi igazgatójától, Orbánné Molnár Anikótól.

A vidám délelőtt során az iskola sérült fiataljai, a családtagok, az érdeklődők játszóházi foglalkozásokon vehettek részt, kipróbálva például a quilling technikát, de volt anyák napi ajándékkészítés, főzőcskézés, s vásár az iskolások által készített tárgyakból. Átadták azokat a játszótéri játékokat is, amelyeket a decemberi jótékonysági est bevételéből tudtak megvásárolni. Orbánné Anikó elmondta: nagyon jól sikerült az a rendezvény is, a tanulók mellett komoly, ismert művészek léptek föl. A cél akkor is az volt, hogy megmutassák, mennyi értéket, élményt tudnak adni a sérült gyermekek.

Ugyancsak szerdán adták át az Alkoss velünk, alkoss nekünk! című pályázat díjait. Itt szándék volt egyrészt a közös tevékenység ösztönzése, másrészt beadott pályaműveket is vártak, újrahasznosítás témában. Az óvodai csoportok közül a martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda Katica csoportja nyert, az óvodások között egyéni kategóriában Krapfel Abigél és Krapfel Botond lett az első, az iskolás pályázóknál Tordasról Bódis Dávid és Tóth Simon örülhettek első díjnak.

Míg a programok egy része az időjárás miatt bent zajlott, addig dél körül már kint is sokan voltak. A játékátadást Farkas Gergő zenéje tette még örömtelibbé.