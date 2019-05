A Pannónia Szíve program tömören: álmok, tervek, megvalósulás

Az útátadóra kicsit megálltak ünnepelni az Újhegyen, s köszönő fohász szólt az égre az esőért, amit úgy várt már mindenki. Szőlőhegyen csakis így történhetett, a hétvégi szelíd esőben, a nemzetiszín szalag átvágásakor.

A Pannónia Szíve program Etyek újhegyi felső és alsóútjának elágazásánál köszöntötték az újabb megvalósult beruházást, líraibban fogalmazva: az újabb beteljesült álmot érintett politikusok és helyi vezetők. Két éve indult teljes egészében 4,5 milliárd forintos nemzeti forrásból az etyeki borközpontok fejlesztésére, mondta Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos. A tradíciók és az új igények összehangolásával különleges turisztikai helyszínné váltak a helyieknek oly kedves szőlőskertek, présházak, bortermő dűlők. Molnár Krisztián Fejér megyei közgyűlési elnök és Garaguly Tibor etyeki polgármester a pátria iránti szeretettel szóltak a történtekről. Az Etyeket körbeölelő szőlők, Újhegy, Öreghegy, Kecskegödör, Körpincék – országszerte is egyre ismertebb és kedveltebb helyszínegyüttes Magyarország turisztikai térképén.

Az elmúlt két év beruházásai nyomán a 21. századi igényeknek megfelelő turisztikai helyszínekké váltak

Az etyeki szőlő- és borközpontok, az Újhegy, az Öreghegy, a Kecskegödör és a Körpincék arculatát a régi présházak és a dimbes-dombos pannon táj jellegzetességei adják, ám az elmúlt két év beruházásai nyomán a 21. századi igényeknek megfelelő turisztikai helyszínekké váltak, mondta el Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos a hétvégi avatóünnepségen az Újhegyen. A Pannónia Szíve programban nagyszabású fejlesztéseket hajtottak végre kizárólag nemzeti forrásból, kormányzati támogatással a turisztikai szakemberek, a térségért dolgozó politikusok és a helyi igények javaslatára és ötvözésével. „Mintha mindig így lett volna” – mondta Tessely Zoltán az újhegyi alsó út gyönyörűen lerakott bazalt kockakövein felállított ideiglenes könnyű sátor alatt, amely az eső ellen védett. Bár minden megszólaló külön áldást mondott az esőért, hiszen ezúttal ez volt a legalkalmasabb „avatási időjárás”.

Ezen a hétvégén tartotta az Etyeki Borút Egyesület szokásos Borangoló nevű, tavaszi rendezvényét, ahol mindenütt kinyitottak a pincék, s a községben is számos meghívás várta a borangolókat. Hűvös van ilyenkor, szinte mindig esik az eső, de még soha ennyire nem várták a csapadékot.

Az Újhegyen eltűnt a kábelerdő, víz- és csatornacsövek rejtőznek az utak alatt, kandeláberek világítják meg az egyre igényesebben, eredeti stílusukban felújított présházakat, a vendéglátás hagyományos és új módi szerinti színtereket. Hamar megszokjuk a jót, hangsúlyozta a képviselő, a legidősebbek azonban még emlékeznek a hajdani szekér járta dűlőkre, az egykori derűs életre. Ennek a hangulatnak és életérzésnek a megtartásával formálták az új gasztroszemlélettel és komforttal megtoldott etyeki kínálatot. Az Újhegyen eredetileg csak a felső utat burkolták kockakővel, de a helyi igények hatására az alsó út is bazaltos lett, mondta el Garaguly Tibor etyeki polgármester. Egy korábbi avatón is elmondta, hogy az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalban néhány éve előadott tervek, elképzelések hallatán néhányan megmosolyogták a merésznek s túlzónak tűnő vágyat, noha mindenki szerette volna megvalósulásukat. A Pannónia Szíve program etyeki koncentrált fejlesztései nyomán azonban már senki nem hitetlenkedik, jelentette ki, s a helyiek köszönetét tolmácsolta a kormánynak, a pályázóknak, a képviselőnek, s a kivitelezőknek is a lelkiismeretes munkáért. A kockaköveket szlovákiai magyarok tették le nagy szakértelemmel – különleges látványt nyújt a kézműves útburkolás a pincék előtt.

További tervek

Molnár Krisztián Fejér megyei közgyűlési elnök a községbeli elkövetkező és folyamatban lévő beruházásokat sorolta el – az elnök járja a megyét, napra kész ismeretekkel bír fejlesztésekről, igényekről, a pályázatok fontosságára hívja fel a figyelmet minden alkalommal. Etyek szívében a Magyarkút és körülötte a szép szakrális tér a barokk kálváriával szintén méltó környezetben látható heteken belül; lebontják a vastraverzeket, vízműves kiszolgáló épületeket, s már állnak a falai a leendő látogatóközpontnak. A további tervekről szólván bejelentést tett Tessely Zoltán: folytatják a becsatlakozó kerékpárút építését, a Tarján-Esztergomig vezető út terve az idén elkészül. Felújítják az Etyek–Alcsútdoboz és az Etyek–Botpuszta–Háromrózsa utakat, utóbbinál körforgót terveznek. S nem kizárt – fogalmazott Tessely –, hogy az Etyeken „rejtőző” termálvízkincs hasznosításához is elnyerik a kormány támogatását.