Olyan sokan fogadták el a bakonycsernyei önkormányzat meghívását a hagyományos polgármesteri évértékelőre, hogy mindenki be sem fért a nagyterembe.

Erre utalva jegyezte meg Turi Balázs, a település elöljárója, hogy – ha lesz rá lehetősége – akkor jövőre a művelődési házban tartják a rendezvényt.

Több módon is támogatják a fiatalokat

A 13. évértékelőjében a polgármester elmondta, hogy tavaly ilyenkor jogos volt a büszkesége, hiszen az eredményes pályázatokról szóló értesítések csak úgy sorakoztak az asztalán. Bevallotta, hogy kicsit izgult is, miként sikerül majd ennyi mindent megvalósítani.

2018 az építkezések éve volt Csernyén a szó szoros értelemben is, a nagyközség történetének legmozgalmasabb, legintenzívebb 365 napja áll a közösség mögött. Soha ennyi projekt nem futott egyszerre, s közben továbbra is figyelni kellett a napi működésre annak érdekében, hogy az emberek ügyes-bajos dolgainak elintézésében a maximális odafigyeléssel tudjanak segíteni – fogalmazott Turi Balázs. A polgármester beszédébe megköszönte az intézmények dolgozóinak munkáját is, és elismerően szólt a civil szervezetek működéséről. Az önkormányzat jól együttműködik a helyi gyülekezetekkel, és a vállalkozók is partnerei az önkormányzatnak – húzta alá.

A pályázatokon túl számos dolog az önkormányzat önerejéből valósult meg Bakonycsernyén. Néhány már a beszédben is a teljesség igénye nélkül felsoroltak közül. Buszparkoló a településen éjszakázó járművek számára. Virágosítás, amelynek során tavaly a faluban 1414 tő muskátlit ültettek ki. Újabb 53 család „fogadott örökbe” facsemetét a településen, így – az önkormányzat anyagi hozzájárulásával – már a harmadik fasort ültették. Az önkormányzat egyszeri támogatásban részesíti a csernyei diákok szüleit, az újszülöttek édesanyját, s a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő helybeli középiskolásokat – derült ki az évértékelőből, melyben a polgármester tételesen sorra vette a több mint másfél tucat elnyert pályázatot, és megemlítette azt az egyet is, amit elutasítottak. Így szólt a Bakonycsernye belterületi vízrendezésének negyedik üteméről, amire 150 milliót nyertek. Megemlítette a Bóbita óvoda korszerűsítését, melynek keretében mini bölcsődét is kialakítottak az épületben. Ide már 20 hetes kortól felvehetik a piciket.

Az idei tervekre is kitért Turi Balázs. Elmondta például, hogy a 100 milliós pályázati pénzből a közlekedés feltételeit javítják majd, és energetikai korszerűsítést hajtanak végre a Béketelepi kultúrházon is, ami a falu egyik legjellegzetesebb épülete.

