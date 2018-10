A Nyugodt Évek Idősek Otthona lakói is megismerkedhettek a Bajusszal

A bajusz című színdarabot már a magyar kultúra napja alkalmából megtekinthették az érdeklődők. A társulat időközben fellépett a megye több településén, majd „hazatértek”: a Nyugodt Évek Idősek Otthona lakói is megismerkedhettek Arany János remek versével s annak Nyúl Mihály által átírt, modernizált változatával.

Horváth Józsefné intézményvezető meghívására Gajdó András rendező és a szereplők örömmel mondtak igent. Eredetileg szabadtéri előadást terveztek, de az időjárás közbeszólt. A hirtelen tovatűnő nyár nyomában érkező szélvihar sem akadályozta meg a játszókat, hogy felszabadultan, tehetségük legjavát megmutatva álljanak a mintegy ötvenfős publikum elé. Nyúl Mihály elmondta az eredeti Arany-verset, majd nyüzsgő piaci kavalkád alakult ki, a standoknál jól értesült asszonyok, cserfes kislányok zsinatoltak. Felbukkant a színen a furfangos Kombi vajda és csapata, majd kiderült, hogyan lehet könnyedén átverni a hiszékeny Torzsa Borcsát s a bajusza csodálatos növekedésében bizakodó tökkelütött Szűcs György bátyát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A harmóniát sugárzó, barátságos otthon ebédlőjében, kis területen is jól megfértek egymással a szereplők, s hatásos szócsatájuk sem maradt tetszésnyilvánítás nélkül. Itt-ott nevetés, taps is hallatszott, de leginkább az idősek csillogó szeme árulta el, tetszik nekik, amit látnak. Olykor mintha könnycseppek is potyogtak volna. Talán a fiatalságukra, sejtelmesen borzongató egykori érzésekre, vidámító emlékekre gondoltak…