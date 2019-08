A nyugalom szigete a dégi Festetics-kastélypark

A dégi Festetics-kastélyparkot három patak találkozásánál alakították ki. A kastélypark területén található Park-tó vizét a Bozót-patak táplálja. A tó területe hét hektár, átlagmélysége másfél méter.

Az összesen mintegy háromszáz hektár méretű területen rendkívül értékes történeti fák találhatók: a többi között rekordméretű virginiai borókák, szomorú kőrisek vagy kocsányos tölgyek. Ez utóbbiak közül kiemelkedik a Festetics-kastély előtt – az épület eredeti hátsó részénél – álló fa, melynek korát több forrás is mintegy 280 évesre becsüli. A fa különlegessége, hogy olyan, mintha ágaival a földön támaszkodna.

A tóhoz egy zöld füves tisztás vezet, a parton pedig fehér és fekete nyárfák, hársok, jegenyenyár és erdei fenyők csoportja vet árnyékot – az adott évszaknak megfelelően. Ősszel, mint az a fotónkon is látható, a színes lombok játéka ejti ámulatba a látogatót. E lombok között sokszor otthonra lelnek a madarak is: a területet például a Dégre költöző gólyacsaládok is kedvelik, gyakorta állomásoznak a „szigeten”.