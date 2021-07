A nyári forróság és az emberi hanyagság a tüzek legjobb barátja

Tombol a nyár, mely nemcsak az emberi szervezetet, de a környezetünket is megviseli. A kiégett, száraz aljnövényzeten pedig elég egy aprócska szikra, hogy beüssön a baj. Mit tehetünk a nyári tüzek elkerülése érdekében? Ennek próbáltunk utánajárni!

Ezt ne hagyja ki! Botrányok és érdektelenség uralja a baloldali előválasztási kampányt

– Az égéshez alapvetően három dologra van szükség: éghető anyagra, melyből nyáron bőven akad, oxigénre és egy gyújtóforrásra. Ha az éghető anyag eléri a gyulladási hőmérsékletet, forró gőzök, gázok válnak ki belőle, és bekövetkezik a lánggal égés. Jelenleg hazánkban országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, melyet akkor szoktak elrendelni, amikor hosszú hetekig, hónapokig nem esik az eső, ezáltal az aljnövényzetben olyan szárazság jön létre, mely könnyen forrása lehet a tűzeseteknek. Ilyen környezetben sokkal gyorsabb a lángok terjedése is, emiatt tűzoltástechnikai szempontból elég összetett feladat ezen területek oltása. Az országos tilalmat azonban nem szabad összekeverni a kerti hulladék égetésével! Előbbi a külterületekre vonatkozik, erdőkre, fásításokra, vasúti töltésekre, melyek 200 méteres körzetében nem megengedett a tűzgyújtás.

Ezek alól a kiépített tűzrakó helyek sem kivételek. Zártkerti ingatlanban azonban, ha az önkormányzat engedi a kerti hulladékok (de csak azok!) égetését, akkor ez lehetséges – avatott be minket a részletekbe a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnöke, Koppán Viktor Dávid tűzvédelmi főelőadó, majd hozzátette, a nyári időszak tűzveszélyességét két csoportra bontaná: – Vannak a természetes forrású esetek, mint például a vasúti kocsik szikrázása miatti gyulladás vagy az eldobott üvegeken összegyűlt napfény hevítő hatására létrejövő tűz, valamint az emberi tevékenység okozta gondok. Az első esetében inkább áldozatai vagyunk a tüzeknek, az utóbbinál azonban sokszor a teremtői, pedig egy kis odafigyeléssel a legtöbb tűz elkerülhető lenne. Mindenesetre bármelyik állna is fenn, a 112-es hívószámon azonnal értesítsük a tűzoltókat, és amennyiben lehetőségünk van a kicsi tűz megfékezésére, cselekedjünk, hiszen örök igazság, hogy kicsi tűzből lesznek a nagyok.

Ház körüli veszélyek

Habár a fűtési szezonnak vége, vannak olyan lakóházak, ahol a meleg vizet nyílt égésterű berendezésekkel tudjuk előállítani, a szén-monoxid veszélye tehát ilyenkor is jelentős. Emellett az elektromos hálózat terhelése is komoly gondokat okozhat. – Ma már majdnem minden háztartásban jelen vannak a kényelmünket szolgáló elektromos eszközök, úgymint a klíma, a mosogatógép, az elektromos tűzhelyek, és akkor még nem beszéltünk a hétköznapjaink szerves részévé váló telefonokról, laptopokról, tabletekről. Ezek miatt az ingatlanok energiafelhasználása óriási mértékben megnőtt, és minél nagyobb egy elektromos vezeték ellenállása, annál nagyobb hő keletkezik. Ha túlterheljük a rendszert, elektromos tüzek jöhetnek létre. Biztos vagyok benne, hogy mindenki érezte már, hogy a telefontöltője bizonyos használat után felmelegszik, ezt pedig, ha egy gyúlékony anyagra helyezzük, könnyen jöhet a baj. A hosszabbítók nem megfelelő használata is nagyon veszélyes: felejtsük el, hogy a töltőt a konnektorban hagyjuk! Az ugyanis akkor is melegszik, áram van a vezetékben, és sajnos a környékünkön is fordult már elő tragikus eset ilyen okok miatt. Ha tehát nyaralni indulunk, áramtalanítsuk otthonunkat! A szakember szerint a nyáron oly divatos kerti sütögetések idején is a fel kell készülnünk mindenre. – Mindig csak akkora tüzet rakjunk, amin úrrá tudunk lenni! – emelte ki Koppán – figyeljünk a szélirányra, szélerősségre. Mielőtt tüzet rakunk, győződjünk meg róla, hogy az oltáshoz szükséges eszközök, slagok, vízzel teli vödör, homok a közelünkben van. A grillezéskor használt égésgyorsító anyagokkal is óvatosan bánjunk, mivel az bennünk is kárt tud okozni. Ami pedig a legfontosabb: mindig válasszunk megfelelő helyet a sütögetésre, hiszen fordult már elő olyan, hogy a fellobbanó láng meggyújtotta a szomszédból átlógó növényzetet, majd egyenesen az ingatlan felé terjedt tovább. Koppán Viktor Dávid felhívta a figyelmet a kerti munkáknál használatos robbanómotoros eszközökre és a gázpalackokra is. – Önálló lakóházakban maximum 20 literes kannában tárolható az üzemanyag, melyet felhevült, forró motorba tilos önteni, hisz lángra kaphat! Ezt olyan helyen tároljuk, ahol az épületszerkezetben nem tud kárt tenni egy esetleges robbanás következtében sem. A gázpalackokkal is, melyekből egy ingatlanon belül maximum kettő darabbal rendelkezhetünk, csak óvatosan dolgozzunk.

Fejér gyakori problémája: szemétteleptűz

Nem telik el úgy nyár, hogy ne kellene beszámolnunk Fejér megyei szemétteleptüzekről. Ezeken a helyeken rengeteg tűzveszélyes anyag van, melyek a napfény nagyító hatásának következtében, a koncentrálódott hő hatására könnyen lángra kaphatnak. Legtöbbször tömörítéses technológiával pakolják egymásra ezeket a kupacokat, ennek ellenére így is előfordulhat, hogy a szemétkupacok közt beszorul a levegő. Egy szeméttelep oltása azért tud hosszú ideig tartani, mert a megragadt oxigén táplálja a tüzet, emiatt rövid idő alatt már a föld alá is be tudnak kúszni a lángok. Ilyenkor a tűzoltók a helyszínen dolgozók segítségével általában földdel temetik be az izzó területeket, hogy elvonják az oxigént a tűztől. Fontos megjegyezni, hogy egy kicsi odafigyeléssel elkerülhető a baj, kellő figyelemmel mindannyian sokat tehetünk saját biztonságunk megóvása érdekében!