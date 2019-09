A nemzet háziorvosa lehet Fekete Borbála, aki három településen is praktizál

Pályázatot írt ki A nemzet háziorvosa címmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az idén 9. alkalommal futó pályázat célja, hogy megtalálják a legjobb praxisokat határon innen és túl, növelve a háziorvosok, nővérek megbecsülését.

Fekete Borbála, Baracs, Daruszentmiklós és Kisapostag háziorvosa bejutott az ország tíz legjobb orvosa közé. A doktornőt 281 pályázati történetből választották be a 10-es listába. Most az olvasókon a sor, hiszen támogató szavazatukkal A nemzet háziorvosa cím birtokosa lehet. Az internetes szavazatokat október 5-ig lehet leadni. Egy IP-címről négy óra elteltével szavazhatnak újra!

A szavazáshoz mobiltelefon is használható.

A kérdésre, miszerint mit szólt ahhoz, hogy többen is jelölték A nemzet háziorvosának, Fekete Borbála azt felelte:

– Meglepett és nagyon örültem neki! A történet egy olyan olvasói levéllel indult, ami a Dunaújvárosi Hírlapban jelent meg. Aranyos Sándor írta le azt a történetet, amelyet Csillagné Marikától, a szomszédjától hallott. Ezek alapján jelöltek erre a megtisztelő címre.

Fekete Borbála öt személytől kapott ajánlást A nemzet háziorvosa címre, ezekből idézünk:

Ninuszné Pergel Julianna, Daruszentmiklós: „Borika doktornő 2016 januárjában kezdte praxisát nálunk, Daruszentmiklóson. Roppant hamar megszerettük, mert mindig fáradhatatlanul és mosolyogva végzi a gyógyító munkáját. Minden alkalommal érezzük, hogy fontosak vagyunk a számára. Rendelési időn kívül is jön, ha kell. Nemegyszer megtette ezt beteg édesanyámmal. Ha kell, életet ment, teszi mindezt úgy, hogy másik településen is rendel, ráadásul ügyel a Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztályán is. Mindig mindenkinek segít, méghozzá gondolkodás nélkül! Minden tiszteletem az övé! Biztos vagyok abban, hogy megérdemli az elismerést! Köszönjük, doktornő!”

Darab Gizella Rozália, Daruszentmiklós: „Párommal 8 kiskorú gyermeket nevelünk, így elég sűrűn van szükség háziorvosi vizsgálatokra, mivel külterületen élünk, ez év májusig autónk sem volt. Így éveken keresztül a tömegközlekedésre voltunk utalva, ami nem mindig passzolt a rendelési idővel, s többször előfordult, hogy kérés nélkül telefonos egyeztetést követően a doktornő felajánlotta, hogy kijön a gyermekekhez megvizsgálni őket, ez önmagában nem is lett volna nagy dolog, de mindig rendelési idő után, a szabadidejében jött, sohasem a munkaidejében. Múlt télen volt egy olyan alkalom, amikor a latyakos úton nem tudott kijönni hozzánk autóval, s a műút végétől gyalog jött megvizsgálni a beteg gyermekemet. Ha bármikor mentünk a rendelésére, mindig meglepően udvarias és segítőkész – számomra ez igen kellemes gesztus: mert elődei rendszeresen lekezelően bántak velünk, a nagy családunk miatt negatívan véleményeztek. Ezt azért tartom nagy dolognak, mert a 7 éves, tartósan beteg gyermekem s a 3 és 1 éves kislányom mindig velünk van, és persze ha valamelyik nagyobb gyermekünk a beteg, akkor ő is. Borbála nem az első háziorvosunk, szóval bőven van viszonyítási alapom, mindig pontosan diagnosztizálta akár a mi, akár gyermekeink épp aktuális betegségét, míg elődeinél volt, hogy úgy éreztem, csak találgatnak, s a rendelőben sem fogadtak ilyen elhivatottsággal s profi ellátással minket. ”

Brilik Irén, Baracs: „Biztos vagyok abban, hogy a mi doktor nénink a legjobb! Kedves, törődik a betegeivel és nem utolsósorban nagyon érti az orvoslást. Mindig, mindenkihez van egy jó szava, és képes a rendelési idő után is ellátni bennünket, sőt felkeresni is, ha hívjuk. Nem csak kedves, szeretetre méltó, jó orvos is. Mindig tudja, hogy mikor mit kell adni a betegnek. Három települést lát el, mindenhol szeretik a betegek. Számára mindegy, hogy valaki szegény vagy gazdag. Mindenkivel egyformán fi gyelmes, gondoskodó. Nagyon megérdemli az ország háziorvosa címet! Sokan szurkolunk neki! Valamint azt szeretnénk, tudja meg mindenki: az igaz magyar ember jóakaratú, önzetlen, emberséges. Amilyen a mi doktornőnk, és amilyenek a betegnek segítő baracsiak is.”

Nagy Attila, Kisapostag polgármestere: „Polgármesterként szeretném háziorvosunkat, Fekete Borbálát a címre felterjeszteni. Településünkön 2011 óta látja el a háziorvosi feladatokat. Mind szakemberként, mind magánemberként érdemesnek tartom a kitüntetésre, hiszen amikor a településen élőknek szükségük van rá, akkor az első szóra segít, akár a szabadidejének a terhére is! Asszisztensnőjével, Szilá gyi Lajosné Zsuzsannával is nagyszerű párost alkotnak a falubeliek örömére. Minden betegéhez lojális és segítőkész, hozzá bátran lehet a problémáinkkal fordulni, próbál megoldást találni a legnehezebb helyzetekben is! Én személy szerint nagyon örülök, és büszke vagyok rá, hogy településünkön egy ilyen szaktudással és hozzáállással rendelkező háziorvos dolgozik, aki ember a szó minden értelmében!”