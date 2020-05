A nehezén már túl vannak a Fejér megyei érettségizők

A nagy triumvirátus, azaz a magyar-matematika-történelem érettségik után kérdeztük a diákokat élményeikről.

Dettre Anna

Tündérszépek 2020 versenyünk Fejér megyei fordulójának 19 éves gárdonyi győztese jelenleg az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium tanulója, felsőfokú tanulmányait pedig a Szent István Egyetem élelmiszertudományi karán folytatná. Angolból előrehozott, emelt szintű vizsgát tett, választott tárgya pedig az informatika lett. Az érettségi után a megmérettetés pedig tovább folytatódik, hisz Anna júniusban németből online nyelvvizsgát is készül tenni.

– Nem merem elbízni magam, de a magyarral nagyon elégedett vagyok. Az első részben a könyv születéséről kellett egy szövegértéses feladatot megoldanunk, majd választhattunk egy érvelő szöveg és egy hivatalos levél között. Én utóbbi mellett döntöttem, melyben fogyatékkal élők számára kellett programokat szerveznem. Műelemzésnél Fekete István Tolvaj című novellájára esett a választásom.

A keddi matematikával kapcsolatban úgy érezte, kicsit más volt a felépítése, mint az előző években megszokott vizsgáknak, egyelőre nem tudja eldönteni, hogy a teljesítménye erős négyes környékén mozog, vagy esetleg megüti a gyengébb jeles szintjét is.

– Egyedül a történelemtől tartottam egy kicsit, ám kellemes meglepetés volt a feladatlap, szerintem nagyon könnyű volt, jó témákkal és esszépárosításokkal kellett megküzdenünk. A II. világháború előzményeit és Károly Róbert gazdasági rendeleteit választottam.

Anna elmondta, reggelente az udvaron volt gyülekező, a távolságokat betartva. A mosdóba csak egyenként mehettek ki, mindenki után fertőtlenítettek. Emellett a kincstári maszkok mellé egy kifejezetten nekik készült maszkot is kaptak ajándékba az egyik patikától, helyettesítvén az elmaradt ballagási tarisznyát. A vizsga alatt nem volt kötelező maszkban és kesztyűben írniuk, azonban, ha kimentek a folyosóra, a maszkot fel kellett húzniuk.

Tatai Enikő

A mezőfalvai Tatai Enikő a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanulója egyedül a matematikára emlékszik vissza kicsit keserű szájízzel:

– A magyar számomra egyszerű volt, régóta imádok olvasni, a tantárgyat is szeretem. Az első részben a gyerekek versenysportolóvá válásával kapcsolatos érvelést választottam, és mivel az összehasonlításban nem vagyok a legerősebb, a második részben Fekete István novellájának értelmezése volt a szövegalkotási feladatom.

A matematikával sajnos voltak problémáim, de úgy gondolom, hogy a kettes a legrosszabb esetben is meglesz.

A történelem során nehezebb feladatlapra számítottam, alig két óra alatt végeztem az egésszel. Rövid esszét a kereszténység kialakulásáról írtam, míg hosszabbat az 1956-os forradalom eseményeiről. Azért ezekre esett a választásom, mert úgy gondolom, hogy mindegyikről jó sokat lehet beszélni.

Náluk a tanárok kesztyűt, a diákok pedig maszkot hordanak, emellett kézfertőtlenítőt is kaptak és a kellő távolságot is tartják a többi diáktól.

Hozzátette, februárban volt már egy szakmai vizsgája, akkor nagyon izgult, ám így, hogy azon túlesett, számára az érettségi kisebb akadálynak számított és közel sem izgult annyira. A folytatásban Enikőre, aki felsőfokú tanulmányait banki vonalra terelné, csütörtökön egy angol, május 14-én pedig szakmai érettségi vár.

Németh Eszter Rebeka

A pusztaszabolcsi Németh Eszter Rebeka a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanulója, kozmetikusnak készül. Szerinte a magyar érettségi viszonylag könnyű volt, bár két-három feladat értelmezésében akadtak problémái. Szövegalkotásnál ő is a fogyatékkal élők programjaihoz kapcsolódó hivatalos levelet választotta, mivel sokat tanult róluk, így könnyen el tudta képzelni, hogy mik lennének a számukra megfelelő programok. A magyar második részében egy Arany János és egy Tóth Árpád-mű összehasonlítását választotta, és megpróbálta a maximumot kihozni az adott feladatból.

A matematika miatt nagyon izgult, ám amikor nekiállt, gyorsan elillant az aggodalma. Úgy véli, az első rész könnyű volt, minden feladatot meg tudott csinálni, a második részt viszont kifejezetten nehéznek találta.

A történelem kapcsán a 18 éves lány elmondta, nehéz volt értelmeznie a kérdéseket, és többször is neki kellett futnia egy-egy szövegnek, hogy pontosan rájöjjön, mit is vár el tőle a feladat. Az esszéknél a II. világháború előzményeit és Károly Róbert gazdasági rendeleteit választotta.

A biztonság náluk is fontos volt: az első nap kaptak egy maszkot és egy kis üveg kézfertőtlenítőt is, amit minden nap vinniük kellett magukkal. Az iskola előtt tilos volt a csoportosulás. A tanárok mindvégig maszkot és kesztyűt viseltek, emellett minden teremben volt fertőtlenítő.

Hegedűs Dorottya

A sor végén kikacsintunk a megyéből, hisz a törökbálinti Hegedűs Dorottya élményeiről is beszámolunk, ő ugyanis magyarból emelt szinten érettségizett.

– Emelt szinten elég gyakori, hogy versidézetek alapján kell beazonosítanunk a szerzőt és a vers címét. Ez a korábbi években is így volt, de idén mintha jóval több idézet lett volna. Erre ráerősítettek a tanáraink is. Emiatt a vizsga első fele elég nehéz volt, ám a második rész a szövegalkotással (verselemzés, reflektálás) mintha próbálta volna ellensúlyozni ezt. Érdekesség volt még az is, hogy 4 költőről is betettek a vizsgafeladatba képet, és közülük kettőt fel kellett ismernünk. Nem tűnik nehéznek a feladat, de meglepő volt. Összességében elmondhatom, hogy rosszabb is lehetett volna.

Dorottya elmondta, írásbeli esetén nem szokása izgulni, ez főként a szóbeli számonkérésnél szokott előfordulni, ennek fényében nem izgulta túl a napokat.

A matematikát már ő is a saját iskolájában, a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskolában írta, hisz csak az emelt szintű magyar miatt kellett máshol vizsgáznia. Szerinte a matematika esetében egy teljesen korrekt feladatsort kaptak, amiben voltak újítások is, mint például a statisztikai feladatoknál a kördiagram. Ezt első körben ki is hagyta, ám amikor visszatért hozzá, hamar átlátta a logikáját.

A második feladatrészt már kicsit bonyolultabbnak találta, de ez megszokott már a korábbi évekből is. Állítása szerint nem erőssége a tárgy, de a megoldókulcsot átlapozva egy közepes-jó eredményt vár a teljesítményére.

Hasonló véleménnyel van a történelemről is.

– Szerintem teljesen baráti, korrekt feladatsort kaptunk. Kicsit olyan érzésem volt, miután kijöttem (1 órával korábban végeztem), mintha az egész csak egy szövegértés lett volna. Minden feladathoz kaptunk forrást, melyek sokat segítettek a megoldásban, a kérdések nagy részéhez nem is nagyon kellett tudás. Tény, hogy a források kibogozásához kellett egy pár átolvasás, de amint ez megvolt, ment a feladat – mesélte a lány, majd, hozzátette, számára a történelem volt a legnagyobb mumus, egész héten ettől tartott, ám kellemes meglepetésként érte a feladatsor.

– Négy nagyon jó témát kaptunk, az esszék pedig 50%-át teszik ki a vizsgának. Rövid esszémnek a II. világháború németországi terjeszkedését, hosszúnak pedig Károly Róbert gazdasági rendeleteit választottam. Kedden ez volt az utolsó, amit még otthon átnéztem, így nagyon boldog voltam, mikor megláttam, hogy ez az egyik feladat.

Dorottya, ahogy ő fogalmaz, amióta az eszét tudja, pedagógus szeretett volna lenni, az utóbbi időben gyógypedagógus. Amikor azonban meglátta a túljelentkezések számát, megijedt, így váltott, kommunikáció és média, valamint közösségszervezés szakirányokat jelölt meg több iskolában is.