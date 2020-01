A négy fehérvári fiatal a harmadik Európai Cserkész Dzsemborira szeretne kiutazni

Székesfehérváron jelenleg három cserkészcsapat működik.

A város más-más csapataihoz tartozó fiatalok fogtak össze, hogy együtt utazzanak a találkozóra. Július 27. és augusztus 6. között rendezik meg az Európai Dzsemborit. Az eseménynek ezúttal Lengyelország ad otthont. A rendezvényen összesen hatvan ország cserkészei gyűlnek össze, köztük – az elnevezés ellenére – Európán kívüli országokból érkezők is. Összesen húszezer főt várnak a Gdansk melletti Sobieszewo-szigetre. Négy fehérvári fiatal cserkész is szeretne útnak indulni: Gál-Bárdos Dorottya, Kanizsay Botond, Pomsár Katinka és Várnagy Dorka számára sokat jelent a cserkészet, szeretnének hozzájárulni a találkozó eredményességéhez is.

– Ez egy nagyon ritka esemény, mindösszesen harmadszor rendezik meg, a legutóbbi 2005-ben volt. Mi mint önkéntes segítők veszünk részt, segítünk a lebonyolításban, a programok szervezésében és sok más területen is – mondta el Botond, aki szerint egy ilyen tábor remek lehetőség arra, hogy a jelenlévő országok bemutathassák egymásnak saját kultúrájukat, nemzeti ételeiket, jellegzetességeiket. Emellett természetesen életre szóló nemzetközi barátságok is születnek az ilyen és ehhez hasonló találkozásokon.

– Számomra a cserkészet egy életforma. A cserkészekre mindig is úgy gondoltam, mint a második családomra. Ez egy annyira természetes és nyitott közeg, hogy itt bárki jól érezheti magát – vallja Várnagy Dorka.

Az elszánt cserkészekre már a kiutazás előtt egy nagyon komoly feladat vár: elő kell teremteniük a kiutazáshoz szükséges forrásokat. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a felmerülő költségek egy részét szponzorációkból, illetve egyházi és önkormányzati támogatásokból is fedezhetik. Ehhez igyekeznek minél több olyan – többek között önkormányzati és egyházmegyei – szervezetet, valamint cégeket felkeresni, akik szívesen támogatnák a kiutazásukat.