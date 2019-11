A nagy népszerűségnek örvendő Festetics-kastélyparkhoz is eljutott olvasóink elismerése

Fejér megye hét csodáját kerestük, olvasóinknak köszönhetően pedig meg is találtuk.

Az ötödik helyen végzett az értékes történeti fákkal tarkított dégi Festetics-kastélypark és Park-tó. Olvasóink elismerését a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezérigazgatója, Töklincz Piroska vette át csütörtök délelőtt a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztő-helyettesétől, Pásztor Zoltántól. Az átadás során megtudtuk, hogy a park egy időben épült a kastéllyal 1813-1820 között, három patak találkozásánál, Festetics Antal megbízásából. Tervezője sajnos ismeretlen. A park létesítésekor a honos faállományt is felhasználták, igaz, a 19. század óta eltűntek bizonyos faegyedek, de így is számos értékes, idős példány várja a látogatókat napjainkban.

A park egyik ékessége vitathatatlanul az egyedülálló méretű, körülbelül 30 hektár nagyságú Szerpentin-tó, amely átlagosan 150cm mély. Halállományát túlnyomó többségben őshonos pontyok alkotják, természetesen egyéb fajok is feltűnnek; mint a dévérkeszeg, ezüst kárász, amur, harcsa, süllő és csuka is. A tavat a helyi horgászegyesület gondozza. A kastélypark és maga a kastély is, egyre több filmben látható. Ugyan pontos látogatottsági adatokkal csak a jövő év folyamán tudnak majd szolgálni, annyi biztos, hogy a Kincsem című film forgatása óta még nagyobb népszerűségnek örvend a kastélypark. Ez pedig nem csak a kirándulni, kikapcsolódni vágyókra vonatkozik, rendezvényszervezők számára is rendkívül közkedvelt helyszín. Így, egyéb programok mellett, sor került itt például autómodell bemutatóra, kutyakiállításra, valamint nemzetközi hírű divattervezői kolleckciók fotózására is folyamatos az érdeklődés. Mint megtudtuk, legutóbb a Miss Universe Hungary szépségverseny győztesei költözhettek be a parkba egy fotózás erejéig. A kastélyból és a park különböző pontjairól gondos tervezésről tanúskodó, gyönyörű panoráma tárul elénk. A Festetics-család tagjai a park legtávolabbi sarkában, a tórendszer egy kisebb szigetén emelt sírdombon temetkeztek.