A Naaagy Csokoládé expressz is megérkezik, Szabad színházas módra

Csütörtök reggelre az ablakba tett kis csizmák, cipők minden bizonnyal megteltek ajándékokkal. A gyerekeket azonban még sok helyen várja a Mikulás.

Az első nagy decemberi izgalom az aprónép számára valószínűleg a Mikulás érkezése – már azontúl, hogy sokan elkezdték kinyitogatni az adventi naptárak ablakait, amelyekből 24-éig mindennap egy-egy apró csoki, meglepetés kerül elő. A nagy szakállút ilyenkor illik felkészülten várni: a gyerekek dalokat, mondókákat tanulnak, énekelnek például az óvodákban, de akár otthon is, hogy még hangulatosabb legyen a várakozás. A Mikulás pedig jön, megjutalmazza a gyerkőcöket, s annak külön örül, ha énekszóval fogadják. A pirosló csomagokba a felnőtteknek köszönhetően kerülhet édesség, gyümölcs, apró ajándék és hát ugyebár a sokat rosszalkodókra tekintettel virgács. Otthon nyilván a szülők döntik el, mit adnak gyermeküknek a Mikuláson keresztül.

Készülhet hagyományos és „egészséges” mikuláscsomag egyaránt

Van, aki ilyenkor is marad az egészséges nas­sol­ni­valónál, és inkább magvakkal, aszalt gyümölcsökkel lepi meg csemetéjét. Esetleg jöhet egy vágyott kisebb játék, amely belefér a csizmába. Fogynak azonban rendesen a csokimikulások, krampuszok, cukorkák is, mert sokan úgy vannak vele: ha már egyszer Mikulás, akkor hadd egyen édességet a gyermek. Az óvodákban, iskolákban, ahol akár külön Mikulás-műsort is szerveznek, szintén hasonló apróságokat tesznek a csomagba a gondos óvónők, tanárok. Csoki, dobozos üdítő, mogyoró, egyéb finomság, esetleg kézzel készített, kreatív ajándéktárgy kerül elő a zacskókból.

Nagyobb városokban, így Székesfehérváron is az utcán, illetve a bevásárlóközpontokban találkozhatunk ilyenkor a nagy szakállú piros ruhással. Szaloncukorral, csokival, naranccsal veszi le a gyerekeket – s olykor a szülőket is – a lábukról, és van, hogy cserébe egy-egy mondókát kér.

A fehérvári belvárosban szintén évek óta hagyomány, hogy megjelenik a Mikulás, és ajándékot oszt. Naponta többször is lehet vele találkozni, úgyhogy a nagyon lelkes gyerekekkel érdemes rá vadászni. Az idei adventi műsor szerint ma a Városház téri színpadon 15.30-kor és 18 órakor érkezik, hogy ajándékozhasson. A családokat most interaktív műsorral is várják, a Szabad Színház társulatának köszönhetően. A Naaagy Csokoládé expressz 15 órakor „érkezik”, egy roppant szórakoztatónak ígérkező előadás formájában. A Szabad Színház vezetőjétől, Nagy Judittól tudjuk, hogy egy valódi újsághír, a jövőben várhatóan bekövetkező csokoládéválság indította be a fantáziájukat. A társulat kitalált egy történetet, amely szerint fogyóban vannak a világ csokikészletei, ezért megnőtt a kereslet az édesség iránt. Olyannyira, hogy még a Mikulás manói sem tudnak eleget beszerezni, ezért veszélybe kerül a gyerekek megajándékozásának szokása. A bonyodalmat egy kedves rénszarvas segítségével igyekeznek feloldani, ebben a helyzetben segíthetnek a gyerekek is. Akiket természetesen jól megjutalmaznak a műsor végén. A Szabad színházasok ezt a műsort először vasárnap az Igézőben mutatták be, igen nagy sikerrel.

