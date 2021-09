A múlt, amellyel törődni kell – Gajdó Ágnes díjat kapott az értéktár bővüléséért tett javaslataiért

Pénteken a Fejér Megyei Önkormányzat a megyenapon Tisztelgés az értékek és értékgyűjtők előtt című konferenciát tartott Nádasdladányban, ahol többek között egy ráckeresztúri hölgy, a hírlap egyik rendszeres külső írója, Gajdó Ágnes is elismerésben részesült.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony sunyít, a Corvinusra kenné jogszerűtlen kinevezési botrányát (videó)

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2013-ban alakult, azóta a megye településeiről összesen 64 helyi értéket gyűjtött össze, melyből három Ráckeresztúrhoz kötődik. A községben 2017 óta működik a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság, melynek Ágnes is tagja. Mottójuk szerint minden érték, amit a helyiek annak tartanak, így jelenleg 35 helyi értéket tartanak számon, melyből a Szentháromság-szobor, Auguszta 26 története és a délután 3 órai harangszó a megyei értéktárban is szerepel.

A konferencián Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Balog Gábor, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke emlékplakettel és díszoklevéllel jutalmazta azon személyek munkáját, akik értékgyűjtésükkel és javaslataikkal hozzájárultak a megyei értéktár bővüléséhez.

– Ezt a díjat azért kaptam, illetve kapták mások is, mert a felterjesztett javaslatainkat pozitívan bírálta el a megyei értéktárbizottság, és ezáltal bekerültek a megyei értékek közé. A három megtalálható érték közül a Szentháromság-szobrot Herkli Antal javasolta, kettőt pedig én – Auguszta 26 történetét és a délután 3 órai harangszót –mondta Ágnes.

Hozzátette: – A világrekorder magyar tarka, Auguszta 26 külön kedves a szívemnek, mert hosszú kutatómunkával nyomoztam ki a történetét, és mindez nagyon érdekes volt. Számomra roppant izgalmas, hogy a múltbeli történéseket kutathatom. Bízom benne, hogy munkánkkal másokban is felébresztjük ezt a vágyat, ugyanis ha nem ismerjük annak a helynek a múltját, ahol élünk, akkor nem tudunk kötődni hozzá. Éppen ezért az a célunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük az emberekkel településünk értékeit, elsősorban a helyiekkel. Igyekszünk bevonni a gyerekeket is különféle pályázatokkal. Tervben van, hogy az oktatásba is beemeljük, például szakkör formájában, de szó esett klub alapításáról is – mondta Ágnes, majd megjegyezte, sokan azt hiszik, hogy csak az épített örökségek tartoznak ide, de ez nincs így. Rengeteg olyan helyi alkotó létezik, akinek a munkássága, életútja érdemes arra, hogy az értékek között szerepeljen. Fontosnak tartja, hogy a településükön élők is érezzék, számos helyi értékre lehetnek büszkék.