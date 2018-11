A mostani már a legkitartóbbak ideje

A Velencei-tó alacsonyabb hőmérséklete miatt most már vagy nagy szerencse, vagy komoly tudás kell ahhoz, hogy sikerüljön pontyot fogniuk a horgászoknak.

– Igazi őszi időben telt el a 46. hét a Velencei-tó partján. Az éjszakák és a hajnalok már hidegek voltak, de napközben a szél és a napsütés volt a jellemző. A tó vize 10 fok alá süllyedt, ami a békéshalak étvágyát jelentősen gyengítette – számolt be lapunknak tapasztalatairól Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője.

Azt mondta, pontyot csak elvétve fogtak, de keszegből is nehéz volt komolyabb mennyiséget zsákmányolni. A­kiknek sikerült fogniuk az említett halakból, főleg élő csalival, elsősorban csontival horgásztak. A ragadozó halakat kevésbé zavarta az alacsony vízhőfok, több szép csuka és süllő is horogra került. Fogtak még néhány balint is, harcsát viszont a halőrök már nem láttak senkinél.

