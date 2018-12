A móri fotós, Hrubos Zsolt hobbija a repülés

Hrubos Zsoltot a móriaknak nem kell bemutatni. Fotói lapunkban is rendszeresen megjelennek.

– Édesapám 1957-ben került Mórra. Ő volt az első – és egyben utolsó – állatorvosa az állami gazdaságnak. Édesanyám óvónőként dolgozott. Ketten vagyunk testvérek, az öcsémet Gábornak hívják – kezdi a bemutatkozást Hrubos Zsolt, aki fényképezőgépével elmaradhatatlan résztvevője a kisváros nyilvános eseményeinek.

Alapfokú tanulmányait a 2. számú általánosban, a mai Radnótiban végezte. A fehérvári mezőgazdasági szakközépben szerzett gépésztechnikusi végzettséget, de egy napot sem dolgozott a mezőgazdaságban. Az Ikarusban helyezkedett el. A fotózással a sorkatonai szolgálat alatt került közelebbi ismeretségbe. Ugyanis Pápára, a repülőkhöz került, ahol a gépek fekete dobozának kiértékelésével foglalkozott. A fekete doboz többméteres fényérzékeny szalagra rögzítette a repülés főbb adatait. Amikor leszerelt, Pesten próbált szerencsét. Amikor 1983-ban az utcáról bement a Főfotóhoz, rögtön felvették. Ekkor végezte el a fényképész iskolát. Kezdetben a laborban dolgozott, majd a riportszolgálathoz került. Itt két évig színházi fotókat csinált, ezt kedvelte minden munka közül a legjobban – mondja. Győrtől Szegedig járta a színházakat, készítette a képeket a darabokról a fotós próba alatt. Ez annyiban különbözött a főpróbától, hogy már be volt világítva a színpad.

– Csaknem másfél évtizedet töltöttem Pesten. A 90-es évek második felében költöztem haza Mórra, ahol fotóüzletet nyitottam – meséli.

Filmet is árul még, vagy a digitális technika egyeduralkodóvá vált?

– Ma is van igény a filmre, több tekercset is behoznak egy héten előhívatni. S nem áldozott le a papírképeknek sem. Korábban az idősek fényképeztek, s ők nagyíttatták ki a felvételeiket. Ma megfordult a helyzet. Leginkább fiatalok csináltatnak a telefonos fotóikból papírképet, s ezekkel aztán megajándékozzák egymást.

Hány fényképezőgépe van?

– Több gépem van, de nem is ez a lényeg. Ennél fontosabb, hogy két-három évente cserélem a gépeket is, meg az objektíveket is. Erre azért van szükség, mert hihetetlenül gyorsan változik a fotótechnika, s ezzel a fejlődéssel lépést kell tartani.

Laikusként azt gondolná az ember, egyik fotó olyan mint a másik…

– Pedig nem. Könnyen megbizonyosodhat erről bárki, ha két fotót – egy régit meg egy újat – egymás mellé tesz.

Saját örömére is fotózik?

– Erre ritkán nyílik alkalmam. Sokszor szombaton, vasárnap sem vagyok otthon.

Két fia van. Azért róluk csak készültek képek a családi album számára?

– Tamás 21 éves, elsőéves gépészmérnök hallgató Győrben. Gergely gimnazista, szintén Győrben. A fiúkat, főleg amíg kicsik voltak, folyamatosan fényképeztem. Körülbelül kétezer fotó található a családi albumban. Persze a többi felvételt is őrzöm, digitálisan.

A fényképezés az ön számára munka. De mi a hobbija?

– A vitorlázórepülés, már ha az időm és a pénztárcám engedi. Megvan a vizsgám is. 17 éves korom óta űzöm ezt a sportot, a rendszerváltás előtt az MHSZ-nél még ingyen lehetett repülni. De most már hónapok óta nem repültem.

