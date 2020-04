A modern világ eszközeivel szólítja meg a fiatalokat a fehérvári pedagógus

Közel negyvenezer követője van közösségi oldalán a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanárának, Csillag Hajnalkának, aki videóiban humoros és fontos témákat egyaránt feszeget, teszi mindezt a fiatalok nyelvén.

Mióta foglalkozik videózással? Egyáltalán hogyan született maga az ötlet? A rengeteg közösségi médiafelület közül Ön végül egy főként fiatalokat megcélzó, zenés platformot válaszott. Miért épp erre esett a választása?

– Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtem el videós tartalmakat készíteni a Tik Tok nevű alkalmazásra. Az applikációt a diákjaim révén ismertem meg. Feltűnt, hogy szinte minden szünetben, kisebb csoportokba verődve nevetnek egy-egy videón. Megkértem őket, mutassák meg, min szórakoznak ilyen jól, s én is velük együtt nevettem. Megjegyeztem az alkalmazás nevét, majd jó történelemtanárhoz méltóan alapos kutatómunkát végeztem. Ekkor döbbentem rá arra, hogy milyen sok felhasználója van ennek a platformnak, főként általános – és középiskolások, s egy hirtelen ötlettől vezérelve elhatároztam, hogy megpróbálok egy tematikus csatornát létrehozni, ami főleg az iskolai élettel foglakozik, ezért is szerepel a leírásban a #sulisdolgok.

Alapvetően három fő téma van:

Milyen az iskola egy tanár szemszögéből nézve

Én is voltam diák

Aktuális dolgok, pl. felvételi, érettségi

Elsősorban nem az oldal zenei része érdekel, bár nyilván ez is sokat számít, de én az úgynevezett „storytime” videók készítését jobban kedvelem. Persze az aktuális zenei trendek felhasználása alapból adja magát, de ilyenkor is törekszem arra, hogy ha zenei alapokat használok, azokból is történeteket alkossak. Fontos dolog, hogy az intellektuális humor érvényesüljön, a közönségességet, a durvaságot, az agresszió minden formáját elutasítom.

Stardream007 néven található meg a Tik Tokon. Mi a története a névválasztásnak?

– A nevet először 19 évesen használtam, amikor nagyon gyorsan létre kellett hoznom egy e-mail címet. Akkoriban sok verset írtam, de nem akartam feltétlenül a saját nevem alatt megjelentetni ezeket, ugyanakkor egy utalást mindenképpen szerettem volna elrejteni a „művésznévben”, így „alkottam meg” ezt a nevet. A 007 pedig James Bondra utal, aki Piton professzor mellett az egyik kedvenc karakterem.

Kisfilmjeiben változatos témákat fed le: humor, oktatás, de akár olyan komoly kérdések is, mint a bántalmazás. Mi alapján dönti el egy-egy videó tematikáját?

– A videók nagy része hirtelen ötletekből fakad. Például meghallok egy zenei részletet, s pillanatok alatt összerakom magamban, hogy ebből hogyan lehetne sulis videót készíteni. Az is előfordul, hogy aranyköpéseket osztok meg a követőkkel, vagy éppen aktuális témákról beszélek. Természetesen vannak tudatosan megtervezett videók is, amelyek általában visszatérő problémákra utalnak. Ilyen például a cyberbulling (internetes zaklatás), a body shaming (testszégyenítés), a verbális agresszió, s minden olyan dolog, amely a gyerekek, sőt felnőtt emberek önbizalmát, énképét rombolja. Ezek ellen határozottan fel kell lépni. Ma már nem elég az, ha egy szakember bemegy egy tanórára, s 45 percen keresztül ezekről a témákról beszél. A 21. századi gyerek, aki Tik Tok-on nőtt fel, 15-60 másodperces videókhoz, 150 karakteres szövegekhez van hozzászokva. Természetesen fontosak az szakértők által megtartott órák is, ugyanakkor azt gondolom, ha már van egy ilyen közösségi oldal, miért ne használhatnánk fel ilyen nemes célokra is, úgy, hogy közben a gyerekek nyelvén beszélünk.

Jelenleg közel negyvenezer követője van. Számított ekkora nézettségre? Azért itt nem csak a kollégákról, barátokról beszélhetünk.

– Nem számítottam ennyi követőre, főleg azért, mert tanárként, alapvetően „hátrányos helyzetből” indultam. Eleinte nem értették a gyerekek, hogy mik a céljaim, kaptam olyan kommenteket, hogy „na, még itt is üldöznek minket a tanárok”, „mit keres egy tanár a Tik Tok-on”, s ehhez hasonlók, de nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy megváltozzanak a dolgok. Ma már többségben vannak azok a hozzászólók, akik inkább menőnek tartják, hogy használom az alkalmazást, ötletesnek, viccesnek, illetve informatívnak tartják a megosztott tartalmakat. Ugyanakkor ez nagy felelősség is, hiszen havonta kb. 2 milliós nézettséget produkál a csatorna, de örömmel csinálom, sőt, vannak olyan videók, amelyekhez a diákjaim adták az ötleteket!

Több videójában is elhangzott már, hogy páran iskolás diáknak nézték. Ön szerint ez a TikTok felhasználóinak átlagéletkorának köszönhető?

– Szerintem nem ennek köszönhető, hiszen sokszor előfordul, hogy a virtuális világon kívül is középiskolásnak, illetve mostanában inkább egyetemistának néznek. Ez részben genetika, minden családtagom letagadhatna 10-15 évet, részben pedig talán annak köszönhető, hogy nagyon vigyázok magamra, hiszen „ép testben, ép lélek.”

Pedagógusként Ön hogy éli meg a karanténidőszakot? Hogy zajlik Önöknél a távoktatás? Több videót készít-e a korlátozás óta?

– Nem szeretem karanténnak hívni ezt az időszakot, inkább úgy fogalmaznék, hogy szükséges bizonyos szabályokat betartanunk ahhoz, hogy megóvjuk magunkat, s másokat is. Számomra a legnagyobb lelki megterhelést az okozza, hogy nem láthatom a szüleimet, hiszen ők már nagyon idősek, s mint tudjuk, ezt a korosztályt veszélyezteti a legjobban a vírus. Természetesen folyamatosan tartom velük a kapcsolatot, s az öcsémmel együtt gondoskodunk arról, hogy mindenük meglegyen, de már alig várom, hogy átölhessem őket.

Szintén megterhelő érzelmileg, hogy nincsenek velem, körülöttem a gyerekek. Nekik is nehéz, visszavágynak az iskolába. A távoktatás szervezett keretek között zajlik, alapvető fórumaink a Kréta napló mellett a Classroom és a Discord. Semmilyen alkalmazás nem helyettesítheti azonban a személyes kapcsolatokat! Úgy vettem észre, hogy a diákok most látták be, hogy igenis fontos a tanári magyarázat, hogy rájuk is nagyobb felelősség hárul, s bizonyos esetekben önállóbban kell dolgozniuk, mint korábban. Elsősorban lelkileg viseli meg őket ez a helyzet, de tőlünk minden segítséget megkapnak, s ha szükséges, mindez kiegészül az iskolapszichológus tanácsaival, online konzultációival is.