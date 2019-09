Egy áldozatkész édesapa ajándékképpen ajánlotta fel, hogy leburkolja az emeleti zsibongót; klasszikus játékok alapképét ábrázolja a taposófelület. János vitéz is megmaradt a falon, a lépcsőn pedig vízesés zuhog alá.

A Mészöly Gedeon Általános Iskola és Óvoda már régen nem a túlélésért küzd, hanem évről évre bizonyítja létjogosultságát. Erő, akarat és áldozatkészség jellemzi a közösséget – pedagógusokat, szülőket, a fenntartó református egyházat és az önkormányzatot, mert mindenek ellenére léteznek, haladnak és dolgoznak. 2007-től stabilan. Egy hónapon belül kezdik építeni az iskola, a mezítlábas park, s a kis patak szomszédságában az új óvodát, a több százmilliós beruházást a református egyház vállalta magára. Az iskola teljes energetikai felújításon és külső csinosításon esett át, belül okostáblák, számítógépek és nem utolsósorban elkötelezett pedagógusok teszik lehetővé, hogy itt se szenvedjen hátrányt a falusi ­kisiskolás semmiben.

A tanévkezdést követően bensőséges ünnepségen avatták fel az emeleti zsibongót, Hufnágel Anna igazgatónő a közösség áldozatkészségét jelölte meg „főszereplőként” a szép délutánon.

A község lelkésze, Zsirka László espereshelyettes osztályfőnök a református intézményben. Persze bármely felekezetű és keresztlevél nélküli gyerek járhat ide, egyenlő lelki bánásmódban és lelki építésben részesülve, ahogyan ezt deklarálja mindenki ebben az iskolában. Megjelent az avatón Hajdú Szabolcs Koppány esperes is, aki maga is iskolát működtet Lovasberényben. Vállalkozók, a MAPEI cég, Gondos László és többen nagy kedvezménnyel adtak építőanyagot az iskolának, mások takarítottak, udvart rendeztek.

Vancsó László édesapa, hidegburkoló mester ajándékba, azaz ingyen burkolta le a tágas zsibongót. Sakk, malom, Ki nevet a végén?, labirintusjáték és ugróiskola formára a síkban, színes üvegtéglák vidítják a fali mellvédet; a sakk­figurák az újrahasznosítás filozófiája szerint festett és töltött műanyag palackok, könnyen rakhatók, cserélhetők. A régi rajzfilmfigura, János vitéz maradt a festés után is, a lépcsőn vízesés zuhog alá, s minden megfrissült és megújult a sok önkéntes munka nyomán. Nemigen volt protokoll, barátsággal kívántak boldog születésnapot a tegnap negyven­esztendős Bárányos Csaba polgármesternek, s gyerekek vágták át a nemzetiszín sza­lagot.