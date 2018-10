A megyeszékhelyről is csatlakoztak a kétnapos országos emlékfutáshoz

Kaszárnyafutás elnevezéssel a Magyar Honvédsereg megalakulásának és a 170 év katonahőseinek a sport eszközeivel állítottak emléket a hét végén.

Szimbolikus jelentőségük van azoknak a számoknak, amelyek a pénteken indult kétnapos országos emlékfutást jellemezték, hiszen a 19 megye és Budapest főváros alakulataitól, valamint a sportegyesületektől érkező futók összesen 1848 kilométert, míg a kerékpárosok 170 kilométert teljesítettek.

A katonasportolók is megemlékeztek

A megyeszékhelyen szombaton reggel a 17. honvéd gyalogezred emlékművétől indult az úgynevezett megyei váltó, hogy a nap folyamán teljesítsék a Börgönd–Sárbogárd–Mezőfalva–Adony–Ercsi–Pusztaszabolcs–Velence–Sukoró–Pákozd-útvonalon a részükre előírt távot. A futókhoz – akik az útvonalon található emlékműveknél koszorúkat is elhelyeztek – az út folyamán egy-egy szakaszra önkéntesek is csatlakoztak. A szombati fehérvári indulásnál Szentes László, a Honvéd Szondi György SE elnöke, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének alelnöke emlékeztetett arra is, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc a Magyar Honvédség születését is jelenti egyben. A frissen megalakult honvédsereg első győzelmét 1848. szeptember 29-én a pákozdi csatában ünnepelhette.

A kaszárnyafutásban országosan 17 honvéd sportegyesület vett részt. A kezdeményezést a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége indította el, a rendezvény sikeres lebonyolítását a Honvédelmi Minisztérium, valamint a HM védelmi igazgatási főosztálya és a Magyar Honvédség támogatta. A kétnapos sportrendezvényen részt vevő futók 28 útvonalon 170 település 235 emlékhelyét koszorúzták meg. A kerékpáros résztvevők 25 települést érintve, a futókkal együtt érkeztek október 6-án, szombaton délután a pákozdi katonai emlékparkba.