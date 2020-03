A megyeszékhelyen több ingyenes foglalkozás, program van a gyerekeknek

Nem feltétlenül kell fizetni azért, hogy lekössük a gyerkőcöt egy-egy órára.

A minap fehérvári kulturális intézmények tartottak tájékoztatót rendezvényeikről, foglalkozásaikról. A kínálatban a gyerekek, családok igényeire is figyelnek, így érdemes a művelődési házak, könyvtárak honlapján böngészni a részletekért. Vidéken szintén lehetnek baba-mama klubok, kreatív foglalkozások például a könyvtárakban, igaz, a lehetőségek szűkösebbek, mint egy nagyvárosban.

Érdemes szorgosan keresgélni az intézmények kínálatában

A maroshegyi Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár nagyon gyermekcentrikus intézmény, hiszen ott működik a Székesfehérvári NépmesePont is, valamint a Tollpihe meseíró klub, s rendszeresen írnak ki gyerekeknek, fiataloknak szóló pályázatokat. A népmesepont előzetes bejelentkezés alapján a hét hat napján fogadja a családokat, csoportokat. Következő eseményükre március 12-én, csütörtökön 16.30-tól kerül sor március 15-e alkalmából, Hóc-hóc katona, ketten ülünk egy lóra címmel.

Ide családokat várnak, s a mesehallgatás mellett lovagolható paripa is készíthető. Bejelentkezni itt lehet például: [email protected]. A könyvtárban a Macskatéka Olvasóklub legközelebb március 26-án 17 órától várja az általános iskolásokat, és lesz Kultúrdiszkó is a 11–16 éves korosztálynak március 27-én, pénteken 17 órától. Ez mind ingyenes.

A Vörösmarty Mihály Könyvtárban is vannak visszatérő gyermekfoglalkozások. A Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárban például most szombaton 15 órától origami virágok hajtogathatók, a Budai úti Tagkönyvtárban Csóka Judit meseterapeuta március 20-án, pénteken 17 órától Mesevár címmel tart játékos foglalkozást általános iskolásoknak.

Az Oskola utcai gyermekrészlegben március 7-én, szombaton 14.30-tól, valamint március 14-én 10 órától rímes, játékos kutyaterápiás foglalkozás lesz a Pata és Mancs Terápiás és Oktató Egyesület két- és négylábú munkatársaival. Ugyanitt havonta egyszer beszédcentrikus, játékos francia nyelvoktatás van Varga Judit Aida vezetésével. A következő alkalom március 11-én, szerdán 16.30-tól lesz, de csak előzetes bejelentkezés alapján lehet menni. Judittól megtudtuk, hogy a foglalkozás elindításával 2018-ban az volt a célja, hogy népszerűsítse a francia kultúrát és nyelvet, amelyet Fehérváron egyébként csak középiskolától oktatnak. A könyvtárba az 5–12 éves korosztályt várja, a csoport 10-12 főt tud befogadni, s előzetesen a [email protected] címen lehet bejelentkezni.

Az Aranybulla Könyvtárban csoportos gyermekfoglalkozásokhoz lehet csatlakozni. A Bütykölde például havonta egyszer van, s itt a résztvevők különféle technikákkal készítenek kreatív tárgyakat, ajándékokat Tóth Eszter vezetésével. A „Sulira hangoló” vidám délutánokat minden héten szerdán rendezik ovis nagycsoportosoknak Baloghné Szakonyi Csilla fejlesztőpedagógus segítségével.

S vannak más, időszakos tematikus foglalkozások is. Az Öreghegyi Közösségi Házban és A Szabadművelődés Házában található például játszószoba, amely meghatározott időben szintén ingyenesen vehető igénybe. Felsorolásunk korántsem teljes, más városrészi, belvárosi művelődési házak kínálatában is érdemes keresgélni.