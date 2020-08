A megyeszékhelyen a Szent Korona mása

Csendes megnyitót tartottak a Köfém Művelődési Házban, ahol augusztus 13-tól 23-ig lehet megtekinteni a Szent Korona több tízezer darab gyöngyből készült míves másolatát.

Az erdélyi születésű Szőcs Sarolta, az Ősfehérvár Alkotókör tagja, Cserhát-, Magyar Örökség-díjas, valamint Rekord Diplomával rendelkező alkotó nem teljesen ismeretlen a fehérvári közönség előtt, hiszen korábban rendeztek már kiállítást munkáiból a megyei könyvtárban és a Vörösmarty Színházban is. Ezúttal egyetlen alkotása kapott helyet néhány napra, augusztus 20. alkalmából a Köfém Művelődési Házban: a Szent Korona gyöngyökből készített, az eredetivel azonos méretű másolata, valamint a szintén gyöngyökből fűzött jogar és az országalma.

Szent István koronáját a gyöngyfűző – egyben amatőr festő és költő – három évvel ezelőtt hét hónapon át, mintegy kétezer munkaóra ráfordításával készítette el. A koronához nagyjából 65 ezer, különféle színű és nagyságú gyöngyöt használt. A kész, kisebb elemeket rézdrót keretre – ebből készült a korona abroncsa – erősítette fel. Az alsó korona drágakövei műanyag utánzatok, ami azonban egyáltalán nem ront az összhatáson, és nem von le annak értékéből sem. Az alkotó a méretazonosságon és a külső egyezésen túl arra is gondosan ügyelt, hogy a korona tetején lévő kereszt dőlésszöge is megegyezzen az eredetivel.

Ez a gondosság elnyerte jutalmát: a koronát a Magyar Rekord Egyesület elnöke – aki mérésekkel is ellenőrizte az eredetivel való azonosságot – Rekord Diplomával ismerte el. A gyöngyből készült Szent Koronával kapcsolatban – a fentebb említetteken túl – érdekesség még, hogy készítéséhez Szőcs Sarolta több mint 300 méter damilt és 50 darab gyöngyfűző tűt használt. A koronát pedig korábban láthatta már a budapesti és a turai közönség is.

A művelődési házban továbbra is megtekinthetők Kanalovics László és Sipos Mária festményei is.