A megyeszékhely első adventi hétvégéje: illatok, ízek, imák, várakozás

Megkezdődött az adventi ünnepvárás időszaka Székesfehérváron. Fényes belvárossal, illatos forgataggal, jótékonysági futással, gálával és gyertyagyújtással töltötték ezt a hétvégét a fehérváriak.

Igazi programkavalkáddal kezdődött Székesfehérváron az első adventi hétvége, melyek közül kiemelkedik a több száz embert megmozgató V. Adventi Jótékonysági Futás. Az immáron hagyománnyá vált városi rendezvény nevezési díjaiból idén a Szent Kristóf Házat és a Fehérvár Travel Alapítványt támogatták, nem mellesleg az elsőként beérkező fiú és lány – ezúttal Szekfű Viktor és Lédeczi Lotti – lehetőséget kapott arra, hogy Cser-Palkovics András polgármesterrel együtt kapcsolják fel a belvárosi díszkivilágítást.

Székesfehérvár szíve tehát ünneplőbe öltözött ezen a hétvégén, árusok, vásárosok forgataga, forralt bor, tea és kürtős kalács teszi varázslatossá az adventi időszakot. A Püspöki Palota is megnyitotta kapuit, szombaton délután Spányi Antal megyés püspök áldotta meg a családok adventi koszorúit, s gyújtotta meg maga is az első gyertyát a püspökség koszorúján. Az esztendő Úrra való várakozásának ideje jön el – fogalmazott a megyés püspök, hozzátéve: engedjük be lelkünkbe a hit örömét és békéjét, csendesedjünk el.

A betlehemi jászol idén is kicsik és nagyok kedvence lesz, ahogy a most megnyílt Kori liget is. Fények, illatok, hangulatok csodáját élheti meg az, aki akár korcsolyával, akár csak egy kellemes esti sétára néz be a Zichy ligetbe.

Az elmúlt hétvége lázas adventi készülődéssel telt szinte mindenhol: a Rác utcai kézművesek, a Fehérvári Diáktanács tagjai mellett otthon, a családok is meggyújthatták az első gyertyát, átadva magukat az ünnepi készülődés áhítatának. Amely átitatta a Vörösmarty Színház színpadát is szombaton este, ahol a Magyar Honvédség Parancsnokságának Adventi Ünnepi Gálaestjére kerülhetett sor. A nyitányon az Olympic spirit hangzott el a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar előadásában, Ruff Tamás őrnagy vezényletével.