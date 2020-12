A megye idei első babája csodásan fejlődik

„Nagyon szép évünk volt!” – fogalmazott a 2020-as év első Fejér megyei újszülöttjének édesanyja, Barbara. Meszecsov Márk ma már járni tanul, és boldogan csintalankodik, ahogy tette ezt egész évben. A család felülemelkedett a nehézségeken, és első gyermekük fejlődésére koncentrált.

Az év végéhez közeledve megkerestük Fejér megye 2020as évének első újszülöttjét és családját, hogy megkérdezzük, hogy telt az els ő évük. Meszecsov Márk január 1-jén, hajnali 3 óra 55 perckor a fehérvári szülészeten látta meg a napvilágot, ahonnan Nádasdladányba vitték szülei, Barbara és Gabriel. Az édesanya boldogságát még ez a nehéz év sem tudta elsöpörni. – Márk nagyon szépen fejlődik, már lassan elindul. Csintalankodik, és szépen eszik mindent – tudtuk meg, ahogy azt is, hogy a család a vírus ellenére is sokat sétált a környéken, és számukra nagy előny volt az is, hogy kertes házban élnek. Ahová egyébként a baba születése előtti hetekben költöztek.

– Nagyon szép évünk volt, mindenki a baba csodájára járt – mondja Barbara, az édesanya, aki csupa szépet mesél a megye idei első kisbabájáról: – Nagyon érdeklődő kisgyerek, ezért szívesen kóstolta az új falatokat is, már 4 hónapos korától. Én kicsit nehezen éltem meg a bezártságot, hiszen azért kevesebbet mentünk. De mivel egyébként is mindig vele lettem volna, nem volt olyan nehéz sem. Voltunk nyaralni is, egy hosszú hétvégét töltöttünk rokonokkal. Ennél hosszabb útra azonban nem akartam menni még a babával, de azt is nagyon jól viselte.

A családnak azért van dolga bőven. Az apuka folyamatosan dolgozott egész évben, de otthoni teendők is akadnak szépszerivel, hiszen állatokat tartanak: vannak baromfik, nyulak, lovak, kutya és macska is, így valószínűleg nem unatkoztak karantén idején sem. Márk stramm baba, egyszer volt csak náthás, s eddig egészen szépen aludt is. Most azonban kicsit nyűgösebbek az éjszakák, tudjuk meg, aminek valószínűleg az az oka, hogy megindultak a gyermek fogai. S hogy mit hoz a jövő? Remélhetőleg kistestvért, árulja el Barbara, aki szeretné, ha lenne még egy babájuk. De hogy mikor, az még kérdéses.