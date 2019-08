A megye 7 csodája: Itt már a természet az úr!

A székesfehérvári Sóstó nevét arról kapta, hogy – még a rekonstrukciót megelőzően – a területen található víz alkáli sót tartalmazott. Azóta a víz összetétele megváltozott, a terület pedig az utóbbi években látványos átalakuláson ment keresztül.

A természetvédelmi területen él a szépsége miatt veszélyeztetett sárga nőszirom, de réti ecsetpázsit, fehér tippan, és réti boglárka is fellelhető itt. A felhagyott homokbánya ugyancsak számtalan növénynek ad otthont: ilyen a nád, a téli sás és a serevényfűz is. A területen több védett orchideafajban is gyönyörködhet a látogató. Az erdő jellemző fái a kocsányos csertölgy, a magyar kőris és a fekete fenyő, de ugyanitt számtalan gombafaj is megfigyelhető.

A növények mellett állatok is élnek a Sóstón: hangjukat harkályok, cinegék, gémek és cserregő nádiposzáták hallatják, de mocsári nagy csigák, cigányréce és ájtatos manó is szemrevételezhető a területen.

Az itt létrehozott tanösvényről például kócsagok, valamint az egykori homokbányánál a madarak által birtokba vett, úgynevezett gyurgyalagtelep figyelhető meg.