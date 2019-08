A megye 7 csodája: Évszakonként külön élmény

Több mint 40 hektár területet ölel fel az Alcsúti Arborétum Természetvédelmi Terület a Vértes hegység lábánál.

Az épített környezeten túlmenően érdemes a természeti értékekre is figyelni: az angolparkban mintegy 540 fajból álló fás növénygyűjtemény lelt otthonra. A kastélykert sétaútjain át a nem mindennapi, 24 törzset nevelő óriástujához, a héttörzsű török mogyoróhoz vagy hazánk egyik legnagyobb feketefenyőjéhez is eljuthatunk. Korukkal is elkápráztatnak a fák: 170 éves a Csaplári-erdő libanoni cédrusa és az etyeki utat szegélyező platánsor. Ősszel elképesztő színvarázs jellemzi a parkot, télen idilli hangulatot áraszt a terület élővilága.

Ezután a tavasz hírnökei, a hóvirágok érkeznek, amelyek egybefüggő, fehér lepelként fedik be a tájat. Májusban a japán akác, a tulipánok hozzák virágaikat, de a hárs-, juhar-, tölgy- és gesztenyef ajok is látványosan vibrálnak. Júniusban a szentjánosbogarak zöld lámpásként mutatnak utat a látogatónak, júliusban a tónál a hatalmas fák hűs árnyékot adnak, miközben vadkacsafi ókákat láthatunk a vízben. A tavirózsák augusztusban nyílnak, amihez békakuruttyolás adja az alaphangot.