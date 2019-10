Megtartotta alakuló ülését a Fejér Megyei Közgyűlés

Az önkormányzati választásokon öt jelölőszervezet húsz tagot delegált a testületbe. Ők, köztük Molnár Krisz­tián, a régi-új elnök szombaton tették le az esküt.

A megyeházán az alakuló gyűlést megelőző nyüzsgés a Vox mirabilis kórus tiszta hangjai­ra némult el. A karzaton és a zsúfolásig telt ülésteremben a Himnuszt énekelték.

A korelnök vezette a gyűlést, így Ecsedi László állapította meg, hogy az egy hiányzóval megjelent közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása után Szabó László, a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság elnöke arról számolt be, hogy több mint hatvanezer választópolgár járult október 13-án a szavazóurnákhoz és ennek alapján a húsztagú testületbe a Fidesz–KDNP 14, a DK és a Momentum 2-2, valamint a Mi Hazánk Mozgalom és a Válasz egy-egy képviselője került be. A frissen alakult testületnek, az esküt követően, vezetőt kellett választani, ám a szavazás nem okozott nagy izgalmat, ugyanis valamennyien a régi elnök, Molnár Krisztián jelölését támogatták. A szavazatszámláló bizottság elnöke, Istvánfalvi Dávid arról számolt be: a titkos szavazás eredményeképpen Molnár Krisztián lett az új testület elnöke, méghozzá ellenszavazat nélkül.

Molnár székfoglalójában tisztességet, alázatot és elhivatottságot ígért a 2024-ig tartó ciklusra. Úgy fogalmazott: „Azt a megkezdett munkát szeretnénk folytatni, amit 2014-ben elindítottunk, célunk a megye mind a 108 településének fejlesztése, az itt élő emberek életminőségének javítása, valamint szeretnénk kiállni a keresztény-konzervatív értékek mellett.” A régi-új elnök felsorolt pár adatot is, mely a korábban megkezdett munka sikerességét támasztja alá. Kiemelte, a megye dobogós helyen áll az egy főre jutó GDP-t és a nettó átlagkeresetet illetően, emellett az idegenforgalmi mutatók is javulnak, éppúgy, mint a munkanélküliségi ráta.

Pálffy Károlyt (Fidesz-KDNP) főállású, Bihácsi Istvánt pedig társadalmi megbízatású alelnöknek választották meg.