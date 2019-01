A még szebb borokért rendeztek mustrát Fehérvárcsurgón

A hagyományoknak megfelelően az idei évben is januárban rendezték meg Fehérvárcsurgón az újbor-mustrát, ahol a helyi és környékbeli termelők szakértők segítségével kóstolták végig egymás borait.

A mustrára szép számú, nem kevesebb, mint harmincöt bort hoztak a gazdák, mely borok többsége fehérvárcsurgói termőhelyről származott, de volt bor Csákberényből, Balinkáról, Bodajkról, Iszkaszentgyörgyről és Isztimérről is. A mustra szakmai vezetését az idei évben is Eisenberger Zsolt, ifj. Sáfrán András és id. Sáfrán András látták el, akik az esetlegesen észlelt hiányosságokra és azok lehetséges kiküszöbölési módjaira hívták fel a gazdák figyelmét.

A rendezvényt más borvidékről érkezett szakemberek is megtisztelték, így jelen volt Antmann József balatoncsicsói hegybíró, aki észrevételeivel segítette a helyi termelők fejlődését. Az este összességében jól szolgálta kitűzött célját, hogy a gazdák kezei közül minél jobb borok kerüljenek a poharakba. A nehézségek ellenére is voltak szép számban kiváló tételek a mustrán, amelyek várhatóan a környék borversenyein is megállják majd a helyüket.