A Médiacápák képviselik Fejér megyét

Idén is nagy sikerrel zajlott a Lapot a Diákoknak! médiavetélkedő megyei fordulója, amelyre öt Fejér megyei iskolai csapat jutott be. A nagy durranás azonban most jön: a régiós vetélkedőn eldől, ki a legjobb!

Minden évben izgatottan várjuk, kik érkeznek hozzánk a Lapot a diákoknak! médiavetélkedőjére. Hosszú évek óta – tizenkét éve – szervezzük a versenyt, és látjuk, hogy a fiatalok mindig tudnak újat mutatni, és hogy mindig van miért megújítani ezt a programunkat is. Nem titkoltan az a szándékunk, hogy közelebb hozzuk az általános iskolásokat az újsághoz. A megyei döntőt megelőzte a Ladik totó, amit az újságból vághattak ki a jelentkezők, majd a továbbjutók kaptak egy feladatlapot. A legjobbak közül pedig kiválasztottunk öt Fejér megyei csapatot, akiket meghívtunk a megyei döntőre. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Nagy versengés közepette mérte össze a tudását és kreativitását a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola Őrszem csapata, a sárbogárdi Petőfi Sándor Általános Iskolából a Petőfisek, a Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola Móri leánykái, valamint a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola Médiacápák és Hírlapi kacsák nevű csapata. Izgalmas feladatok vártak a versenyzőkre: meg kellett interjúztatniuk Mátyás királyt, egy bolti betörés nyomába eredtek, és többek közt csatakiáltással kellett bemutatkozniuk. Az első három helyezett értékes utalványt nyert, de senki nem távozott üres kézzel: mindenki kapott olyan ajándékokat, amelyek a vetélkedőre emlékeztetik őket. Nagyon szoros verseny után a zsűri – Ábrahám Viktória digitális szerkesztő, korrektor, Pesti Tamás fotóriporter és Elekes Gergő Zoltán online szerkesztő – döntést hozott: a Médiacápák csapatát küldi a régiós megmérettetésre, melyet május 30-án rendezünk meg a kislődi Sobri Jóska Bakonyi Kalandparkban. Helyezések és pontszámok: 1. Médiacápák (Rácalmás, Jankovich) – 97 pont

2. Petőfisek (Sárbogárd, Petőfi) – 78 pont

3. Hírlapi kacsák (Rácalmás, Jankovich) – 72 pont

4. Őrszem (Perkáta, Hunyadi) – 69 pont

5. Móri leánykák (Móri Dr. Zimmermann) – 61 pont