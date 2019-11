A mázsára vett tűzifa sem lutri

Arról már korábban beszámoltunk, hogy hogyan lehet és érdemes térfogatra venni téli tüzelőt. Most a tömegre történő vásárlást vesszük górcső alá.

Egy korábbi lapszámunkban foglalkoztunk a tűzifavásárlás folyamatáról, lehetőségeiről, illetve annak esetleges buktatóiról. Akkor elsősorban azt az esetet modelleztük, fakereskedők segítségével, hogy milyen módon készül a száraz tüzelő és hogyan jut el térfogatra számolva és mérve a vásárlóhoz. Szóba került akkor a köbméter, az erdei köbméter, a szórt és a rakott köbméter is. A térfogatot jelölő mértékegységek kusza szövevényében elfogadottnak vettük azt, hogy rizikós fát a tömegre venni, mert ha nedves, akkor nagy lesz a tömege, és faáron veszünk vizet.

Az objektív tájékoztatás és az igazságosság érdekében Seneca szavait idézzük: Hallgattassék meg a másik fél is!

Deák Viktor egy Maroshegyen található tüzelőanyag-árusító cég telephelyvezetője. Az ő segítségével kiegészítjük a „Tűzifa-ásárlási ki-mit-tud-ot”. Az erdőben kezdődik ez a történet.

Deák Viktor elmondta:

– A köbméter egy cseppet sem könnyen mérhető mértékegység, hiszen az erdőn a szakemberek megmérik a rönk egyik, majd másik végénél az átmérőt, az alapján „köbölik” ki az adott darab mennyiségét. Fafajtáktól és erdészettől függően 18–20 ezer forint egy erdei köbméter fa, ezt azonban be kell onnan hozni, fel kell dolgozni, és értékesíteni is kell. Az így kapott konyhakész fa mázsája körülbelül 3700–4500 forintba kerül. A szállítmány tömegét sok illeték és egyéb költség megfizetése mellett fenntartott hídmérleg és annak kezelője által kiadott bizonylat, illetve szállítólevél igazolja. Tudom, hogy más tűzifa-kereskedő 18 és 21 ezer forint között ad el fát szórt köbméterenként, de nem tudom, mi is az a szórt köbméter. Ilyen mértékegység nincs. Az mekkora kupac? Tudja-e azt bárki is ellenőrizni, illetve bizonyítani, hogy megvan-e, vagy sem? Ha én valahová küldök egy kocsi fát, és azt valaki kevesebbnek gondolja, mint amennyit megrendelt, akkor az visszajöhet a mi telephelyünk mérlegére, vagy elviheti egy független mérlegre és ott kiderül, hogy van hiány, vagy nincs.

A szóban forgó telephelyre az erdőgazdálkodó viszi a konyhakész fát, már eleve mázsában mérve, és a szénhalmok közé önti. A hosszan elnyúló kazalban az összevissza lehullott hasábok térfogata semmiképpen sem mérhető. Van ott egy hitelesített, két köbméteres, rakodógéphez kapcsolható kanál, de az csak a kőszenek méréséhez lehet alkalmas, hiszen a szén összerendeződik, de kazalban álló hasábok mérésére teljesen alkalmatlan. A mázsára vett fa esetében nincs kérdés. Bemegy az üres kocsi az udvarra, a markoló megpakolja, és kifelé menet újra megmérik a rakott autót. A kapott eredményből kivonják a beérkező, üres jármű tömegét, és kész.

Van egy másik megoldás is a pontos mérésre: ez a kaloda. Gyakorlatilag a tűzifapiac prémium minősége, hiszen a fából ácsolt ketrecekben, kézi erővel rakva, összeforgatva, konyhakészen vásárolható a legtöbb telepen. A sok felhasznált emberi erő miatt drágább, ugyanakkor nem lehet belekötni, mert egy méter széles és ugyanolyan hosszú alapon álló, 170 cm magas, géppel könnyen a kazán szája elé állítható rakat. A könnyű felhasználáson és mérésen túl egy másik előnye is van ennek a csomagolási egységnek, ez pedig az, hogy nincs benne semmilyen szemét, se forgács, se leszakadt kéreg- vagy háncsdarab, csak válogatott minőségi kemény fa.

Persze egy kaloda ára 50 ezer forint körül mozog, kereskedésektől függően, és ez mázsa árra visszafordítva azt jelenti, hogy 4700–4900 forintot kell fizetni minden 100 kilogramm után.

Az erdőgazdálkodónak minden fát ki kell vágni a kijelölt területeken, és az értékesítési szabályzat szerint 15 százalék egyéb fa lehet a jól bevált és keresett tölgy, bükk, cser vagy éppen akác között, de azokat legtöbbször már a helyszínen kiválogatják, és az erőművekbe kerülnek, ahol örülnek a vizes éger vagy nyárfának, az ott alkalmazott technológia miatt. Az erőműben atrotonna a mértékegység, ami nullaszázalékos nedvességtartalmú fát feltételez, ami nem létezik, tehát ez egy számított, elméleti érték.

A fa víztartalmáról az értékesítéssel foglalkozó szakember azt mondta: Már rönkben is sok vizet veszít, de amint fel van hasítva, két héten belül eltávozik a nedvességtartalmának jelentős része, ennek megfelelően úgy gondolom, hogy ma a piacon már nincs legálisan vásárolható nedves fa.

Arra a kérdésemre, hogy az éjszaka vízzel locsolt fát nappal nagyobb haszonnal lehet-e értékesíteni, így felelt: Ez nem szivacs, ez fa! Nem szívja be a rálocsolt vizet, ezáltal nem képződik semmiféle kereskedelmi haszon, maximum annyi történik, hogy az esőben ráragad a hasábokra a por. A fa tehát vizes lesz, de nedves nem.