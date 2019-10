A martonvásári óvodások akár a röplabdát is gyakorolhatják kicsiben az új pályán

A mozgás és annak megszerettetése a fiatal korosztállyal egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Az óvodákban is igyekeznek tenni az ügy érdekében.

Ma már szinte minden óvodában biztosítanak lehetőséget arra, hogy a gyerekek átmozgathassák magukat, s akár egy-egy sportággal is megismerkedhessenek.

Új, tematikus játszótér is készül majd a város központjában

A Brunszvik Teréz Óvodában nemrég egy mini sportpályát is átadtak, amelyet már javában használnak a gyerkőcök. Az udvaron elhelyezett, hálóval körülvett pálya szinte minden sportág megismertetésére alkalmas – tudtuk meg Tóth Balázstól, a Martonsport Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Az önkormányzathoz tartozó cég volt ugyanis az, amelyik pályázott a pálya megvalósítására az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványhoz. Miután nyertek, az alapítvány a 15 millió forintos elkészülési költség hetven százalékát állta, a fennmaradó harminc százalékot pedig a Martonsport saját költségvetésből biztosította.

A pályát az alapítványnál fejlesztették ki, s azt kifejezetten a 3–6 éves korosztály igényeire szabták. Mérete 6-szor 12 méter, a burkolata nagyon barátságos, speciális, háromrétegű műfű. Komplex jellege miatt alkalmas a különféle sportágak megismerésére, s azok alapjainak elsajátítására. Az akár télen is használható pályát két kapuval, kosárpalánkkal, röplabdahálóval szerelték fel, és még sok egyéb hasznos eszközt kaptak – mondta Tóth Balázs.

Az elhelyezéshez az iskola udvarából vettek el egy kis részt, s ez most már – a pályával együtt – az óvodához tartozik.

Az átadással együtt megnyitották a Sulisétányt is, amely a Beethoven Általános Iskola és az óvoda között húzódik, s a lakosság számára biztonságosabb, egyszerűbb közlekedést tesz lehetővé az intézmények között.

Ugyancsak a gyerekek mozgásigényét elégítheti ki az Óvodamúzeum mellett kialakítandó új játszótér, amely a Marci Vására nevet viseli. Itt természetesen elsősorban a szabad mozgásról van szó, s a játszótéren nemcsak az óvodás korosztály számára használható eszközöket helyeznek el, hanem a kisiskolásokat is várja majd a park. A beruházás a Zöld Város Program újabb eleme, a munkálatok szeptember elején kezdődtek meg, s novemberben fejeződhetnek be. Az új játszótéren labirintus, rugós játék, több korosztálynak való hinta, játszóvár és homokozó lesz. A kialakítás közben a meglévő fákat megtartják, de újakat és cserjéket is ültetnek. Az önkormányzat a védőnői szolgálat épülete mögött a labdajátékok és a szabad teret igénylő egyéb játékok érdekében egy füves teret is kialakít. A fejlesztés vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósul meg – informál a város közösségi oldala.