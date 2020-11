A Márton-nap hagyományait elevenítették fel a Dinnyési Parasztudvarban

A Velencei-tó környékének lett nagyszerű látványossága, a szabadidő eltöltésének tartalmas lehetősége a Dinnyésen, a Várpark szomszédságában idén nyílt Parasztudvar, ahol mindaz látható és megtapasztalható, amely mellett nagyanyáink és nagyapáink felnőttek.

Amely ma már éppen annyira hat különlegességnek, mint amennyire annak idején természetes volt. A vendégek elsősorban a paraszti világban egykor megszokott háziállatok miatt érkeznek, az utóbbi időben egyre több óvodás és iskolás csoport ismerkedett meg testközelből a zajos udvarral, ahol játékosan lehet tanulni. Az elmúlt szombaton – vigyázva a látogatók biztonságára – ismét szélesre tárta kapuit a Parasztudvar.

Egyre többen fedezik fel maguknak azt, ami immár letűnni látszik

– Márton napja fontos volt a mezőgazdasági munkát végzőknek, hiszen ekkor zárult le a gazdasági év. Ezen a napon az új termést és az új bort köszöntötték, hiszen a mondás is azt tartja, a bornak Márton a bírája. Ezt a hagyományt igyekszünk a magunk módján mi is életben tartani – mondta Király Attila, az udvar „gazdája”.

Délelőtt etetéssel lehetett kényeztetni a baromfiudvar lakóit, majd aki akarta, megkóstolhatta az agárdi Csóbor Pincészet idei Irsai Olivér és Kékfrankos borát. A pákozdi Pipacsos Néptáncegyüttes hívta táncra azokat, akik ahhoz kedvet éreztek. A vendéglátók meseösvényt rendeztek be a kisebbeknek, akik lóra ülhettek, de a Parasztudvarban arra is gondoltak, hogy bizony most már korán sötétedik: az elkészült Márton-napi lámpások segítségével egy kicsit meg lehetett nyújtani a napot.