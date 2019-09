A Magyar Falu Programban újra pályáztak a kajászóiak

Kamerarendszert építettek ki, felújították a konyhát, valamint néhány belterületi utat, és belevágtak az óvoda tetőterének beépítésébe – mindezek a közelmúlt pozitív fejleményei.

Mohácsi Györgyné polgármester visszautalt arra az időszakra, amikor 2007-ben átvette a falu vezetését. Akkoriban még hitelekkel küzdöttek, s 2008-ban adósságrendezési eljárást is indítottak maguk ellen a több százmilliós tartozás miatt. A visszafizetés kisebb léptékben történt meg, majd a kormány segítségével szabadultak meg a fennmaradt adósságtól. Ezután rendeződtek a pénzügyek, a falu fejlődési pályára állt. Éves költségvetésük most 90 millió forint, ami a fenntartásra és kisebb saját beruházásokra elég, hitelük azonban nincs, nem is szeretnének.

A 2014-gyel kezdődő időszak legfontosabb fejlesztéseként a polgármester a kamerarendszer kiépítését említette. Ehhez több mint négy millió forintot nyertek, s pár százezer forintot tettek hozzá lakossági segítséggel. A rendszer egy év múlva bővült.

Ahol korábban nem volt fedett buszmegálló, oda építtettek, s erre saját költségvetésből közel négymillió forintot szántak.

Sikerült megoldani, hogy újra legyen fiókgyógyszertár a településen, az ehhez szükséges épületet felújították. A köztisztaság fenntartásáért sze­meteseket vásároltak, és sok egyéb kisebb, ám a falut élhetőbbé tevő beruházásuk is volt.

Tervek

Ami a jelent és a jövőt illeti, arról Mohácsi Györgyné elmondta: a Gyöngysor Óvoda tetőterének beépítése folyamatban van, erre egy 2015-ös pályázaton nyertek 58 millió forintot. Ám az végül kevés lett volna a tervezett munkához (ez a közbeszerzések során derült ki), így a kormány plusz 75 millió forinttal támogatta a beruházást. A munka ezen a nyáron elindult (a harmadik közbeszerzés után), s a gyerekek a szeptembert a művelődési házban töltik. Ha befejeződnek a munkálatok, akkor lesz tornaszobájuk az egyéb, nevelőket, gyermekeket egyaránt kiszolgáló helyiségek mellett.

Nyertes lett a közelmúltban beadott pályázatuk egy újabb járdaszakasz felújítására a Rákóczi utcában. Ismét körülbelül 800 méternyi szakaszt javítanak, amihez 12,7 millió forintot nyertek, ezt az összeget pedig kiegészítik több mint 2,5 millió forinttal. A járda jövő tavasszal készülhet el.

Szintén pozitív a döntés a Magyar Falu Programban beadott pályázatukon, amelyben fogorvosi székhez igényeltek pénzt. Megkapták a három millió forintot, s ehhez még hármat tesznek hozzá, hogy beszerezhessék az új széket. A TB-alapon működő fogorvosi ellátást heti egy alkalommal vehetik igénybe a helyiek, magát a szolgáltatást pedig még havi 130 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. A Magyar Falu Program keretében pályáztak belterületi útfelújításra, valamint az önkormányzati épület felújítására is.