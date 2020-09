Teljes felújításon esett át Zichyújfalu óvodája

A teljes egészében felújított Napraforgó Tanóvoda ünnepélyes átadásán Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat elnöke és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő látogatta meg a gyerekeket.

– Több okból is nagyon-nagyon vártuk már ezt a napot, hiszen szeptemberre egy megújult, megszépült épület vár itt minket a régi helyén – vezette fel beszédét a település első embere, Füzesiné Kolonics Ilona, aki mindenekelőtt kissé meghatódva köszöntötte a megjelenteket, ugyanis mint elmondta, első munkahelye bejárata előtt fogadta az egybegyűlteket mint házigazda.

Tessely Zoltán a néhány hónapja átadott Vasút utcai felújítás alkalmával még látta a „lerombolt” óvodát, így a mostani állapotok után gratulált a kivitelezőnek a remek munkához, és hozzátette, nem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan ilyen minőségi végeredményt tud felmutatni Zichyújfalu. Ezzel a gondolatmenettel értett egyet Molnár Krisztián is, aki reméli, hogy lesz még lehetősége Zichyújfalunak a további fejlődésre.

– 2018. december 20-án Tessely Zoltán összehívta a 3. választókerület polgármestereit, ahol Gyopáros Alpár kormánybiztos tartott előadást. Ebből derült ki, hogy nullaszázalékos önrésszel van lehetőség fejleszteni, valamint előfinanszírozott források benyújtására is lesz lehetőségük az 5000 fő alatti településeknek – folytatta a polgármester, aki elárulta, hogy az óvoda felújítása már régóta prioritást élvezett az önkormányzatnál, így nem volt kérdés, hogy ez a létesítmény lesz a beadott pályázat tárgya. – 30 millió forint volt a maximum, amire lehetett pályázni, tavaly október 24-én jött meg az értesítés arról, hogy el is nyertük azt. Sűrű volt a program, hiszen június 13-án egy évzáróval búcsúztunk a régi épülettől, június 14-én teljesen kipakoltunk belőle, és egy nappal később már át is adtuk a kivitelezőnek a felújításra, aki már ránézésre elmondta, hogy nagyobb lesz a rombolás, mint ahogy azt előzetesen vártuk. Gyakorlatilag teljesen le kellett bontani belülről az egészet, ezenfelül az egyik gyerekszobának, a folyosónak és a konyhahelyiségnek is ki kellett cserélni a nyílászáróit, illetve új bejárati ajtókat is beszereltek – vázolta fel az újításokat a Hírlapnak már a külön beszélgetésünk alkalmával Füzesiné. Hozzátette, hogy a beltéri ajtókat és a parkettát is lecserélték, de a válaszfalak egy részét is elbontották, így új szobák jöttek létre, vagy a régieket bővítették.

Mint megtudtuk, a támogatásként megnevezett összeg nem volt elég a teljes felújításra, így a falu önkormányzatának további több mint 3 millió forinttal kellett kiegészítenie a fedezetet, hogy a villanyhálózatot is megfelelően kiépítsék.