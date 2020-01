A Lurkók Gyermekvédelmi Egyesülettel búcsúztak az óévtől a gyerekek

A székesfehérvári Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület a támogatott, saját családjuk nélkül nevelkedő gyermekekkel búcsúztatta a 2019. évet.

Nemzetközi cicakiállításon, folytatásként Zichy ligeti óriáskerekezéssel és a ligeti jégpálya melletti hógolyózással szórakozhatott az év utolsó napján 21 kisebb-nagyobb, egészséges és fogyatékkal élő gyermek.

Azok arcára csalt ezzel örömet az egyesület, akiknek egyébként a karácsonyi ünnepeken és a téli szüneten túl az óév utolsó napját is otthonuktól távol kellett volna tölteniük.

Csuda érdekes dolgokat láthattak a fiatalok a macskakiállításon; a zsűrizés megtekintésén túl az Andi bohóccal való találkozás sem maradt el, aki csillámtetoválást varázsolt a kis kezekre, lufikból hajtogatott még békát, szívet, cicát és virágot is. Vidáman érkeztek a gyerekek a Zichy ligethez, ahol most az állami gondozásba újonnan bekerült gyerekek is láthatták a koronázóvárost – madártávlatból.

A kicsik csodálkozva fedezték fel a koripálya melletti „havat”, amivel még hógolyózni is lehetett. Ők erre még nem emlékezhettek.