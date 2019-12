A lokálpatriotizmus iskolapéldái a megye egyetlen kővárán dolgozó várbarátok

Évtizedek fáradhatatlan kitartásával, szervezések, pályázatok garmadájával és tényleges, kétkezi munkaórák ezreivel érte el a Csókakői Várbarátok Társasága azt, hogy ahol hajdan romok és egy öreg torony bújt meg az elvadult hegycsúcson, ott most újra egy tekintélyt parancsoló erősség figyeli a nagy forgalmú, Fehérvárra vezető hadi utat.

Az enyészet martalékává vált az országban számos vár, kastély és más, műemlékjellegű épület, mert a huszadik század második felében nem fordítottak erre kellő figyelmet. A csókakői eset remek példa arra, hogy nem kell és szabad mindig arra várni, hogy felülről tegyenek csodát az éppen hatalmon lévő vezetők. Sokat jelent az állagmegóvásban és az esetleges építésben, ha milliárdokat fordít az állam az ilyen jellegű feladatokra, ám a lokálpatrióták elszántsága, szerszámoktól kérges tenyere és pár lapáttal kombinált talicska is csodákra képes.

Szinte alakulásuk óta, minden hónap utolsó szombatján felkerekedik a nem is olyan maroknyi csapat, hogy tegyen valamit a várért. Példájuk nemcsak úgy ragadós, hogy más lokálpatriótákat is ösztönöznek, hanem úgy is, hogy több olyan embert megfertőztek, akiknek semmi köze nincs Csókakőhöz és mégis szívvel-lélekkel dolgoznak valami jó és nemes cél érdekében. Akár húsz-harminc kilométeres távolságokról járnak be autóval vagy busszal a Vértes Védőjéhez, hogy egész nap építsék azt kapcsolataikkal, verejtékükkel, lelkesedésükkel.

Az első időkben már az is nagy eredmény volt, hogy megengedte nekik a műemlékvédelem valamennyi hatósága, intézménye, hogy visszaszorítsák azt a dús vegetációt, mely egyre inkább eltakarta a kíváncsi szemek elől azokat a hófehér köveket, melyek vérzivataros évszázadokról mesélnek. A kitisztított vár arra ösztönözte a szakembereket, hogy ásatásokat folytassanak. A feltárások során kövekkel rakott talicskák százai gördültek a depónak kinevezett szegletekbe. Később az egyesület tagjainak nagy örömére újra meg kellett fogni ezeket a köveket, mert pályázatoknak köszönhetően falak épültek a kőhalmokból.

Azóta egyre magasodnak a várfalak, a településre érkező delegációknak állófogadást tartanak a rostéllyal, farkasveremmel, felvonóhíddal és nagykapuval védett kaputoronyban, és emellett vallási ének száll az újjáépített kápolnából. Megnyerték a helyiek a csatákat a szakhatóságokkal, pályázatírókkal és a gyakran felmerülő problémákkal. Semmit sem kaptak ingyen, az önrészeket is adománygyűjtésből, 1 %-os felajánlásokból fedezték. Úgy adták munkájukat, idejüket és pénzüket a várért, hogy az sem akkor, sem most nem az övék, hanem a magyar államé.

A küzdelem és a cél nem változott. Még a várkápolna oltárképe is harcos. A Brindisi Szent Lőrinc tiszteletére szentelt imahely falán is csatajelenet látható, ahol a szent férfiú félelmet keltő alakja kimagasodik a sárréti csatajelenet többi szereplője közül.

Az állam, az MNV Zrt, az utóbbi években értékeli a helyiek igyekezetét, így évről évre egyre komolyabb ütemben fejlődik, épül a vár.

A magyar építmények alapjai, faltöredékei mellett török építészeti maradványok is előkerültek, és ezeket az építés folytatásáig védőtető óvja az időjárástól.

A várbarátok munkája azonban soha véget nem érő, és nem is vágynak erre.

Sörédi Pál, az egyesület vezetője elmondta, hogy a 2019-es esztendő is sok munkát és annál is több örömet hozott nekik.

Állandóan zajlik a vár tisztántartása, karbantartása. Padokat és asztalokat készítettek Steiner Józseffel, hogy legyen hol megpihenni az arra járóknak. Misét tartottak a kápolnában a szent, valamint az eltávozott várbarátok emlékezetére. Megtalálták a kutat, melynek feltárása még nem kezdődött meg, de bíznak a gazdag leletekben, annak ellenére, hogy valamennyi tárgy a múzeumhoz kerül majd.

Sörédi Pál, aki egyben a lovagi tagozat vezetője is, már készül a jövőre, ugyanis az idén megvásárolt festékekkel a következő esztendőben mindent lemázolnak, ami fából készült.

A lázas igyekezet egy nagy lépést előz meg, ugyanis a Várprogramnak köszönhetően egy 270 millió forintos beruházás is megvalósul itt 2020-ban. Tovább épül majd a fellegvár, melynek tetején a kilátóra tető is kerül végre. Emellett a várkapitányi épület, az Öregtorony és az északnyugati fal is megújulásra számíthat.