A „leszólítós” eset megtörtént Daruszentmiklóson: bejelentés is érkezett a rendőrséghez

„Nagyon vigyázzatok a gyermekeitekre!” – szól a közösségi oldalon terjedő felhívás egy részlete.

Kedden írta meg az előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola közösségi oldalán Mátrai Adél tagintézmény-vezető: „környékünkön egy fekete, lesötétített üvegű kisbusz gyermeket akart elvinni”. Hozzátette: „sikertelenül, mert a tanuló szerencsére nem szállt be”. Felkerestük az iskolát, megtudtuk, valójában a daruszentmiklósi iskola tanulójáról van szó. Tegnap – egy telefonos érdeklődést követően – kilátogattunk Daruszentmiklósra, hogy első kézből tájékozódjunk.

Ne legyen áldozat gyermekünkből!

Mezőfalva felől Daruszentmiklósra érkezve a házalókat egyértelmű utasítás fogadja: őket nem tűrik meg a településen élők. S persze a bevezetőben említett furgonos alakokat sem – csak ezt eddig sosem kellett kiírni, mivel nem volt példa hasonló történésre. Mindezt a község lakosaitól, valamint az érintett Benedek Elek Általános Iskola dolgozóitól és Nagy Margit igazgatótól tudjuk. Az intézményvezető kérdésünkre megerősítette: valóban megtörtént esetről van szó, de többet nem tud mondani a már amúgy is nyíltan elérhető információkhoz képest. Vagyis, hogy az iskola egyik fiútanulóját a földes úton sétálva megállította egy fekete színű, sötétített üvegekkel közlekedő Volkswagen kisbusz, amelynek sofőrje vagy utasa azt mondta: „anyukád küldött, hogy hazavigyelek”. Mint ismert, a fiú nem szállt be a járműbe. Mivel úgy értesültünk, a tanuló szülei értesítették a rendőrséget, természetesen a hatóságot is megkerestük.

– A kérdéses eset kapcsán bejelentés érkezett a rendőrségre. Az eset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják – igazolt vissza a megyei rendőr-főkapitányság. Kérésünkre a szakemberek jó tanácsaikat is elküldték. Eszerint érdemes felhívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ha az utcán idegen személy szólítja meg őket, bátran merjenek nemet mondani, és sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit, idegenek gépkocsijába ne szálljanak be! Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy az ilyen esetekről mindig érdemes beszámolniuk a szüleiknek, tanáraiknak; és az is hasznos, ha a gyermeknél ott a szülő elérhetősége. Ehhez kapcsolódva az igazgató hangsúlyozta: az iskolába járó gyermekekkel a tegnapi nap folyamán már beszélgettek az esetről.

Mindemellett a községben élők is értetlenül állnak a helyzet előtt: a Berzsenyi utcában – ahol az iskola is áll – az általunk megkérdezett két járókelő egyáltalán nem hallott a történésről, míg a távolabbi Akácfa, Jókai Mór és Fehérvári utcákba jobban eljutott a hír. A legtöbben a netes fórumon keresztül értesültek az eseményről, ki első kézből, ki pedig rokonán, ismerősén keresztül. Az egyik Fehérvár utcai lakótól úgy tudjuk, a furgon utasa(i) az iskolai járatnak is buszmegállót biztosító várakozó közelében szemelték ki a tanulót. Egyelőre a járművet is keresik – mondták. A helyiek remélik: Daruszentmiklós továbbra is egy csendes, kedves település marad!