A Lépcső utca február végére lehet kész Fehérváron

Kész és tervezett beruházásokról, környezetvédelemről, közvilágításról is sok kérdést kapott online fogadóóráján Cser-Palkovics András polgármester. A válaszadásban mások mellett segítségére volt Bóka Viktor jegyző és Bozai István városgondnok. A billentyűzetet ragadó polgárok több városrészből is közvilágítási hiányosságról tettek említést. A Jávor Ottó téri fénygondok miatt az önkormányzat már szólt a teret felújított kivitelezőnek: haladéktalanul javítsák ki a garanciális hibát! A Harmatosvölgyben – ahol új lakások, házak épülnek – a közvilágítás kiépítése is az ingatlanfejlesztő kötelessége. A tervek jóváhagyása után állhatnak neki a „lámpagyújtogatásnak”. Egy másik fórumozó a Béke téri futópálya romlására hívta fel az elöljárók figyelmét. A polgármester közlése szerint a városgondnok és a parkfenntartásért felelős kollégái helyrepofozzák a parkot és az azt körbeölelő futópályát.

A virtuális térben rendezett polgármesteri fogadóórán Cser-Palkovics András és csapata a kórház, illetve a Skála parkolójáról is kapott kérdést. A kórházas válasz szerint ott a Modern városok program egyik fejlesztése hozhat körülbelül 475 darab új parkolót. A Skála környéki parkolóhelyek növelése pedig a Skála átalakításával együtt kerülhet terítékre. Ebből kiolvasható: a négy évtizede megnyitott áruházat övező terület felújítása is képben van.

Hogy miért tűntek el a városból a pontos időt és hőmérsékletet mutató oszlopok? Eljárt felettük az idő. A város tervei között szerepel új, modernebb órák beszerzése. Jött kérdés a ma kezdődő börgöndpusztai áramszünet ügyében is. December 5–11. között, hétköznap 8:30-tól 14:30-ig nem lesz szolgáltatás. A kérdező szerint ez sok ember fűtését teszi lehetetlenné.

A polgármester reakciójában jelezte, az áramszolgáltatást az E.On végzi, majd azzal folytatta: – Az előre meghirdetett áramszünetek a hálózat karbantartása, javítása érdekében történnek, amelynek célja az, hogy a téli időszakban zavartalan legyen az áramellátás. Az előzetes tájékoztatás célja, hogy az áramszünetből adódó problémák megelőzhetőek legyenek; érdemesebb a lakásokat előzetesen magasabb hőmérsékletre fűteni, hogy ne hűljenek le a kívánt mértéknél jobban – tanácsolta.

Egy zöldebb Fehérvárért síkra szálló kérdés kapcsán a következőket jelentette ki Cser-Palkovics András:

– Soha annyi környezetvédelmi beruházás nem valósult meg Székesfehérváron, mint ezekben az években. A hulladékgazdálkodás tekintetében is komoly fejlesztések indultak el. Ennek része a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás minél modernebb formája – zárult a felelet.

Kiderült, a belvárosi Lépcső utca várhatóan február végéig készül el.

