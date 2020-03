A lélekszámhoz arányosítva sok gyermek született Mezőkomáromban

A harsonák ők maguk voltak: míg a picurok egyik fele csendesen pihengetett édesanyja vagy édesapja karjai között, a többiek hangversenyt rendeztek. De ez így természetes.

Tizenhatan voltak hivatalosak a ceremóniára, amelynek neve „Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona 2018” volt. A megjelölt év nem elírás: egy teljes esztendő statisztikai adatait bizony időbe telik feldolgozni, ezért van ez a kisebb „csúszás”. S hogy mit is takar ez a cím?

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház képviselői csütörtökön utaztak Mezőkomáromba azért, hogy gratuláljanak a 2018-ban született tizenhat gyermeknek és szüleiknek. Általuk ugyanis a lakosságszámhoz arányosítva – Fejér megyében – Mezőkomáromban születtek a legtöbben a szóban forgó esztendőben. Ezért járt a cím, melyet nemcsak az aprónép vehetett át – egy oklevél és egy kerámiatárgy formájában –, de Köő Péter polgármester is. Az elöljáróhoz egy emlékplakett került, amely természetesen a teljes falunak, legfőképpen pedig a két éve megszületett gyermekeknek szól. Szép tanúsítvány ez, no.

– A család, a gyermek érték. Ezzel a díjjal erre szeretnénk felhívni a figyelmet: a települések életében is fontos, hogy érték legyen ez a két összetevő, azért, hogy az adott közösség rendszerben működjön. A település megtartóerejét jelzi ugyanis a gyermekek születési aránya – hangsúlyozta több alkalommal is beszédében Horváth Gergely, a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház munkatársa, aki az elismeréseket is átadta.

Ugyanő azt is elmondta: az Emberi Erőforrások Minisztériuma nagyban támogatja a hálózatot, a rendezvényt. Abban pedig, hogy az adott évben mely település nyeri el a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona címet, csakis a lakosságszám és a született gyerekek aránya számít.

– Nagy öröm számunkra, hogy ezt a titulust megkaphattuk – nyilatkozott Köő Péter polgármester –, hiszen Mezőkomárom lélekszáma folyamatosan csökken. Sajnos sok idős elmegy közülünk, a helyükre pedig nem érkezik elegendő utánpótlás. Ezt az intézmények esetében is jól látni: amíg a város környéki településeken akár három-négy óvoda is működik, addig a kis helységekben az óvodák, iskolák „fél gőzzel” üzemelnek, már ha üzemelnek egyáltalán – mutatott rá a Dél-Fejér megyei régió egyik kihívására az elöljáró.

Ehhez kapcsolódva megjegyzendő érdekesség: tavaly a szomszédos Szabadhídvég nyerte el ugyanezt a címet a 2017-es statisztika alapján.