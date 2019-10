A lehullott faleveleket és a konyhakerti hulladékot is elviszik a hulladékszolgáltatók

Az ősz a kerti munkák tekintetében többek között a lehullott falevelek égetését jelenti, amelyet Székesfehérváron október 21-ig tehetnek még meg, de hogy melyik településen mikor lehet zöldhulladékot égetni, azt minden önkormányzat saját rendeletben szabályozza.

A kültéri égetés lehetőségével kapcsolatban mindig érdemes a helyi önkormányzatnál érdeklődni, mert ha csak valamilyen országos rendelet – például tűzgyújtási tilalom – nem írja felül a helyi rendeletet, településenként valamelyest eltérő lehet az az időtartam, amikor lehetőségünk van kertünkben eltüzelni az ősszel keletkezett zöldhulladékot. Az égetés azonban nem a legjobb módja annak, hogy megszabaduljunk a lehullott falevelektől, vagy a kiszáradt faágaktól. Székesfehérváron adott a lehetőség arra, hogy bizonyos rendszerességgel zsákokba tegyük és a Depóniával elszállíttassuk a zöldhulladékot.

Elszállítják a lombot is

A fűtési szezonban sokan a különböző háztartási berendezésekben tüzelik el egyéb szemetük mellett a zöldhulladékot is. Ám ez sem javasolt, hiszen a keletkező égéstermék szennyezi a levegőt, illetve növeli annak szálló porkoncentrációját, ami egészségünkre is hatással van. A porszemcsék ingerlik a szem kötőhártyáját és a légutak nyálkahártyáját, illetve a szálló por különböző légzőszervi megbetegedéseket okoz, sőt bizonyos fajtája eljut a tüdőhólyagokba is, ahol leülepszik és rontja annak gázcserélő képességét, de gyulladást is okozhat. Ám ez egy másik írás témája lehetne.

– A nyílt téri égetés helyett a Depónia Nonprofit Kft. két megoldást javasol. Az egyik a házi komposztálás, amely nem igényel semmilyen komoly eszközt és nem is bonyolult folyamat. Otthon akár egy raklapból is össze lehet ütni egy kom­poszt­ládát. Ha erre valakinek nincs lehetősége vagy kedve, a Depónia el is szállítja a kitett zöldhulladékot – hívta fel a figyelmet a téma kapcsán Polónyi Dóra, a szolgáltató PR-vezetője.

Ezt a megyében egyébként a többi hulladékkezelő cég is elvégzi, ám míg a Depónia és a Vertikál Zrt. minden településén azonos módon és feltételekkel teszi, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. szolgáltatási területén érdemes a részletekről külön is érdeklődni. Ami a Depóniát illeti, a cég az év elején minden ügyfelének levélben elküldte az éves hulladékszállítási naptárt – ebben benne van az is, mikor szállítanak el zöldhulladékot –, valamint az erre az évre érvényes zöldhulladék-matricákat is. Ezek száma településenként változik, attól függően, milyen közszolgáltatási szerződése van egy településnek a szolgáltatóval. Akinek ebben az évben már elfogyott a matricája, 390 forintos darab­áron vásárolhat továbbiakat az ügyfélszolgálatokon és a kijelölt helyeken, amelyek listáját a szolgáltató honlapján a településkeresőben lehet megtalálni.

Az elszállíttatni kívánt zöldhulladékot bármilyen színű, legfeljebb 110 literes áttetsző zsákban, vagy kötegelve – maximum 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű – csomagként kell kihelyezni az utcára a kuka mellé az adott településre vonatkozó szállítási naptárban jelölt napok valamelyikén. Fontos, hogy legyen a zsákon a zöldhulladék-matrica.

A zöldhulladékot a megyei hulladékkezelők mindegyike komposztálja, majd értékesíti. Zöldhulladéknak minősül értelemszerűen a lenyírt és összegyűjtött fű, az ágnyesedék, az összegyűjtött avar, illetve a konyhakerti hulladék. Élelmiszer-maradékot ne tegyenek a zsákba, és vastag fatörzseket nem szállítanak el. A Vertikál Kft.-nél annyi az eltérés, hogy náluk elvárás a biológiailag lebomló zsákban történő kihelyezés.