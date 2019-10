A legjobb, ha az a bizonyos út a munka világába vezet

A település lélekszáma, ha nem is óriási léptékben, de folyamatosan növekszik, ezért Csutiné Turi Ibolya polgármester úgy fogalmaz: ma már olyan nagy az általános iskola kihasználtsága, hogy szinte már az egérlyukban is tanítanak. Ezért jelent hatalmas lépést az idén elkezdődő beruházás. A jövőkép az, hogy minden tanuló rendezett körülmények között, méltó kivitelezésű, megfelelő felszereltségű tantermekben sajátíthassa el azokat a tudnivalókat, amelyek felkészítik az életre.

Csutiné Turi Ibolya polgármester a megfelelő körülmények közé az elegendő és végzettséggel rendelkező óvoda- és iskolapedagógusok jelenlétét is beleérti. – Nem elegendő arra törekednünk, hogy infrastrukturálisan rendben legyünk, mert sokan hiányoznak a szakemberek közül, s ez már-már a működést is veszélyezteti.

Egy nyolc tantermes iskola építése kezdődhet meg állami forrásból, amely mindenképpen jó néhány kérdésre megnyugtató választ ad Sárkeresztúron. A beruházás több lépcsőben valósul meg. De nem csupán az oktatási intézményt kell helyben rendbe tenni, ugyanilyen fontos a minden igényt kielégítő bölcsőde és óvoda működtetése is. Mert Csutiné Turi Ibolya munkamániás, de nem csak a szó első értelmében.

– Az az én munkamániám, hogy a munkahely irányába kell terelgetni mindenkit, aki ebben segítségre szorul. Márpedig ha a gyerekek számára megfelelő felügyeletet biztosítunk a bölcsődében és az óvodában, a szülők vissza tudnak térni a munka világába, vagy éppen el tudnak menni dolgozni, ha addig erre nem volt lehetőségük vagy eltökéltségük. Tehát minden mindennel összefügg: a bölcsőde, az óvoda és az iskola rendbetétele és rendben tartása együtt teremti meg a fejlődés útját és lehetőségét Sárkeresztúron is.

A községben jelenleg egy nem túl régen épült, így korszerűnek mondható iskolaépület fogadja a nagyszámú felsős diákot: oda egyszerűen minden gyerek be sem fér. Ezért az alsó tagozat tanulóit évek óta szükségtantermekben oktatják arra alig alkalmas épületekben. Csutiné megjegyzi, ha valaki nem ismeri a helyszínt, elegendő, ha visszagondol a háború utáni időszak népiskoláira.

– Ezeket a tantermeket látjuk még itt – folytatta a polgármester. – Nem alkalmasak már minőségi oktatásra. A megrendelő Tankerülettel karöltve dolgozik az önkormányzat a program lebonyolításán. Az egyik ilyen épületet elbontjuk az új oktatási létesítmény érdekében. Mellette is önkormányzati terület van, a kettőt összevonattuk, így a területen elfér majd a megálmodott sportpálya is, hiszen erre is óriási az igény. A korábban említett, új építésű iskolaszárny természetesen megmarad, tavaly 65 millió forintot tudtunk egy beruházás során költeni rá: korszerűsítettük a világítást, kicseréltük a padozatot és eszközfejlesztés is megvalósult.

Sajnos még mindig jellemző Sárkeresztúrra, hogy elég sok olyan általános iskolás akad a településen, aki egészen egyszerűen kiöregedett már a padokból anélkül, hogy elvégezte volna a nyolc osztályt.

– Hosszú távon ezen változtatni kell, mert enélkül még egy OKJ-s képzés vagy a jogosítvány megszerzése is elérhetetlen távolságba kerül. Korábban is szerveztünk már tanfolyamot, ahol eddig öszszesen negyvenhatan tudtak egy-egy osztállyal magasabb fokra lépni, ebből tizennyolcan szereztek nyolcadik osztályos bizonyítványt.

A napokban feloldott közalkalmazotti létszámstop lehetővé teszi, hogy a korábban megkötött megállapodások érvénybe léphessenek, és a képzés mielőbb újra elindulhasson, amit a helyiek nagyon várnak.

– Fontos az országnak, hogy mindenhol legyen megfelelő bölcsőde, óvoda és iskola: a kormányzati célok összecsengenek a mi törekvéseinkkel, ezért bízunk az augusztusban beadott bölcsődepályázatunk pozitív elbírálásában – erősíti meg Csutiné Turi Ibolya polgármester.

Amellett, hogy Sárkeresztúr közepén az új iskolarész megvalósításával rövidesen remélhetően látványosnak bizonyuló építkezés kezdődik el, az önkormányzat uniós forrásból hét szociális bérlakást is felépít az év végéig. De ez már egy másik történet.