A legegyszerűbb védekezési mód a poloskák ellen a célzott és hatásos megelőzés

Másnál is poloskainvázió van, vagy csak engem tüntetnek ki a figyelmükkel? – firtatta JT az egyik fehérvári közösségi oldalon. Valami ötlet ellenük? Mert hiába mondtam le a vendégszereplésüket, önzetlenül özönlenek!

Hangosan, zümmögve repülnek, koppannak – és büdösek. Az egyszerű, kerti poloskák kisebb rokonukkal, az ágyi poloskával szemben nem ártalmasak az emberre, jelenlétük viszont annál inkább zavaró, túlzott elszaporodásuk pedig káros a növényeknek.

A poloskainvázió manapság sokakat kellemetlenül érint, nem csak vidéken, városon is. A közösségi oldalon a már említett JT szerint szinte szüretelni lehet őket: „Van egy sanda gyanúm: befészkelték magukat a tető alá.” HT jelezte: tegnap ő is látott egyet az erkélyajtójukon; mindent megtett, hogy ne menjen be hozzájuk. KZ pedig arról számolt be, hogy több rovarölő szert elhasznált ellenük, mint egész nyáron a szúnyogokra. Pusztítani kell őket, mert csak szaporodnak, szaporodnak! Kezdenek télre berendezkedni – vélekedett egy másik hozzászóló–, majd az első fagy megoldja…

Hazánkban körülbelül 900 poloskafajt különböztetünk meg, közülük a többség növényi nedvekkel táplálkozik, de vannak, melyek áttértek az élősködő vagy ragadozó életmódra. Ha a poloska veszélyben érzi magát, büdös váladékot választ ki, így próbálja távol tartani ellenségeit.

Hogyan védekezhetünk ellenük? Megyei növényvédelmi szakértőnk kétféle válasszal is szolgált. A rövidebb válasz szerint: sehogy. Kicsit hosszabb válaszát némi ismeretterjesztéssel kezdte. A két főbűnös a zöld vándorpoloska, valamint az ázsiai márványpoloska. Magyarországon egyik sem őshonos, mindkettő inváziós faj. A kertekben a legtöbb zöldséget-gyümölcsöt megszálló poloskák az utóbbi évek egyik legbosszantóbb kártevői. Természetes ellenségük a szamuráj darázs. Arról még folyik a vita szakmai berkekben, hogy ezek a vadászok már megjelentek-e hazánkban.

A poloska ellen úgy védekezhetünk a legegyszerűbben, ha a megelőzést választjuk. Néhány egyszerű praktikával megkímélhetjük magunkat egy félórás poloskakergetéstől, a bűztől és a csapkodástól. A poloskának a csótányhoz hasonlóan elég egyetlen apró rés a bejutáshoz. Lapított testének köszönhetően a szúnyogháló melletti keskeny réseken, lyukakon könnyen bemászik, a rosszul záródó ablakoknál, ajtóknál ugyanígy. Ép szúnyoghálót használjunk, a réseket szüntessük meg! Segíthet az univerzális szigetelőszalag, de az ajtók, ablakok alatti réseket tökéletesen eltömítő nedves törölköző is. A poloska sokszor a ruházatunkon utazva jut be a lakásba; ha nem muszáj, ne hagyjuk égve a villanyt sem.