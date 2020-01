A lakossági fórumon kiderült: Fehérvár fáinak 90 százaléka nem városálló

Az idei év első lakossági fórumát az 1. számú választókörzet lakóinak tartották hétfőn este a Városháza dísztermében. Az alaphangulatot két nagy témakör határozta meg.

Parkolás

Mivel a belvárosról és környékéről van szó, nyilván a leg­első téma a parkolás volt, azon belül is a mostanában nagy visszhangot kiváltó ügy, mely szerint vállalati autóra nem váltható kedvezményes parkolóbérlet az idén. Nos, ahogy azt Cser-Palkovics András polgármester a jelenlévőknek jelezte, a pénteki közgyűlésen készülnek benyújtani azt a tervezetet, amelynek értelmében minden olyan lakcím esetében, ahol igazolja a vállalat, hogy az általa biztosított személyautó – és csakis személyautóról lehet szó – magáncélokra is használható, és adott lakcímre nem váltottak ki másik kedvezményes parkolóbérletet, ott várhatóan a jövő héttől lehetőség lesz ilyen vásárlására.

Nyitvatartás

A másik forró téma a vendéglátóipari egységek nyitvatartásának kérdése volt. Szabó Bakos Györgyné, a terület képviselője elmondta, megalakult a Belvárosi Egyeztető Fórum azzal a céllal, hogy csökkentse a feszültséget a lakók és a vendéglátóhelyek között. Főként a belvárosi lakók emeltek többször kifogást a zajhatás ellen, amely zavarja a pihenésüket. A képviselő arról is tájékoztatott, hogy a kereskedelmi törvény lehetővé teszi a nyitvatartásra vonatkozó rendelet módosítását, így a belvárosban azt tervezik, hogy egységes zárórát vezetnek be: hétköznapokon 24, hétvégén, illetve a munkaszüneti napokat megelőző napokon hajnali 2 óráig tarthatnak nyitva. Ugyanakkor a teraszok csak 22, illetve 24 óráig üzemelhetnének. Ezzel kapcsolatosan elhangzott: nincs olyan belvárosi egység, amelynek engedélye van teraszon vagy zárt térben diszkóra vagy élő zenére. Az egységes záróra bevezetése megkönnyíti a nyitvatartásra vonatkozó ellenőrzéseket is. Természetesen a módosított rendelet bevezetése előtt a fórum egyeztet a kormányhatóság, illetve a vendéglátóhelyek képviselőivel is.

Egyéb fontos kérdések

A lakossági fórumon a továbbiakban számos kisebb, de a lakók számára fontos kérdés vetődött fel. Szóba kerültek többek között az Ady Endre és a Károly János utca elöregedett fái, amellyel kapcsolatban Bozai István városgondnok elmondta, Fehérvár fáinak 90 százaléka nem városálló. Kivágásuk komoly hatósági engedélyekhez kötött, és mivel az ültetésnek is sok szabálya van, egyáltalán nem biztos, hogy helyettük lehetne újakat ültetni. Téma volt még a Fő utcán, a Mátyás-emlékműnél, a Szónok szobra tövében állandóan álló pocsolya és a Munkácsy utca forgalmi rendje, amely kétirányú, de a padka mellett parkoló autók miatt nehézkes a közlekedés.