A lakástüzekről tartott sajtótájékoztatót a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

A fűtéssel összefüggő tűzesetekről és a téli időszakra jellemző sérülések, szén-monoxid-mérgezések, veszélyhelyzetek megelőzéséről tartott sajtótájékoztatót a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság november 6-án Székesfehérváron.

A rendezvényen a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a kéményseprőipari közszolgáltató együttesen hívta fel a figyelmet a megelőzés és az öngondoskodás fontosságára.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Magosi Lajos tűzoltó ezredes, igazgató kiemelte: a katasztrófavédelem felkészítette járműveit és mentőeszközeit a téli feladatokra annak érdekében, hogy minél hatékonyabban reagáljon azokra a helyzetekre, amelyeket az időjárás állít. A rendkívüli téli időjárás következményeinek kezelésében érintett szervezetek bevonásával felkészítő értekezletet tart az igazgatóság, amelynek célja a téli időszak feladatainak összehangolása. A Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elnöke a korábbi évek statisztikáját áttekintve elmondta, hogy az elmúlt három évben egy-egy halálos áldozatot követelt a szén-monoxid Fejér megyében. Ilyen baleseteknek nem szabadna megtörténniük, ezért is tartja fontosnak a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a Kémény Zrt, hogy rendszeresen, vissza-visszatérően felhívják a lakosság figyelmét a megelőzés módjára.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bartos Tamás, a megyében a kéményseprői-pari közszolgáltatást ellátó Kémény Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: a kémények használatával kapcsolatban az egyik leggyakoribb probléma, hogy nem megfelelő, vagy túl nedves tüzelőanyaggal fűtenek. A háztartási hulladék, gumiabroncs égetése közben mérgező gázok szabadulnak fel, és a fokozott koromképződés miatt egy kátrányos réteg alakul ki, amely leszűkíti a kürtőt. Az égéstermék – mint a szén-monoxid is – így visszaáramolhat a lakásba. Intenzívebb fűtésnél a lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Magyarországon minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. Ezért is fontos, hogy a lakosság éljen a kémények ingyenes ellenőriztetésével és tisztíttatásával, amely csupán 15-20 percet vesz igénybe, de ez a negyed óra életet is menthet. A megfelelő füstelvezető ugyanis a szén-monoxid-mérgezések megelőzésének egyik alapfeltétele, a fűtőeszközök rendszeres felülvizsgálata és a megfelelő levegő-utánpótlás biztosítása mellett.

Dr. Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezetének igazgatója a szén-monoxid-mérgezés tüneteire hívta fel a figyelmet. Alacsonyabb koncentrációban a kezdeti fejfájás, émelygés, majd izomgyengeség, hányinger, hányás könnyen összetéveszthető az influenzaszerű megbetegedésekkel. Súlyosabb esetben azonban a szén-monoxid-mérgezés eszméletvesztéshez és a légzés leállásához vezet. A legfontosabb ilyenkor, hogy azonnal menjünk ki a szabadba és kérjük a tűzoltók és a mentők segítségét. Sajnos még mindig előfordul, hogy mire a sérült szén-monoxid-mérgezésre gondol, már nem tud cselekedni, és az ajtóban, vagy az ablak előtt eszméletét veszti. Reszegi Imre, Fejér megyei vezető mentőtiszt hozzátette: a mentők tavaly 34, idén már 21 embert láttak el szén-monoxid-mérgezés gyanújával. A számok sajnos évről évre ismétlik magukat. A statisztika is azt mutatja, hogy a mérgezés lehetőségével számolni kell, főleg akkor, ha ugyanabban a lakásban egyszerre többen is hasonló tünetekre panaszkodnak.

Végül Magosi Lajos tűzoltó ezredes két készüléket mutatott be, amelyek a tudatos odafigyelés mellett segíthetnek a sérülések és a tűzesetek megelőzésében. Ma már a hazai háztartások nagyobb részében van szén-monoxid-érzékelő, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken kevesebben sérülnek meg. Ahhoz, hogy a lakástüzek esetében is csökkenteni lehessen a sérülések számát, minél több otthonban lenne célszerű füstjelzőt elhelyezni. Azokban a lakásokban, ahol van ilyen érzékelő, nem alakul ki komolyabb tűz, hiszen ezek a készülékek átlagosan egy percen belül jeleznek, így a lángokat már kialakulásukkor meg lehet fékezni. Riasztásukkal az alvó embert is felébreszthetik, nagyobb esélyt adva a menekülésre.