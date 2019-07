A kulturált közétkeztetés a fő cél Dégen

Nem is olyan régen – még nincsen másfél éve – a Bóbita Óvoda „szomszédságában” található főzőkonyha megújulásáról számoltunk be.

Akkor 2018 márciusát írtuk, hivatalosan ebben a hónapban adták át a felújított épületrészt. A helyiségeken túl a használt eszközök, a konyhagépek, a gépészet és a burkolatok is megújultak, amellett, hogy nőtt az alapterület.

Most, 2019 júliusában ismét munkáskezek dolgoznak az intézmény környékén: a közelben nemrég további térköves parkolóhelyek épültek, illetve egy új épület alapjait fektették le a szakemberek. Ez utóbbi – hivatalos nevén – étkező lesz majd, a tervek szerint szeptembertől. Az óvoda előudvarán álló, a konyha közelében található épület létrehozásával többek között cél az is, hogy a lakosoknak ne kelljen hazavinniük a napi menüt, vagyis hogy megoldható legyen a helybeli étkeztetés.

– Dégen a közétkeztetés infrastrukturális feltételei évek óta gondot jelentenek. A településen közétkeztetésre alkalmas étkezőhelyiség nincs, de a településen az óvodáskorúak kulturált étkeztetésére alkalmas helyiség sem található – indokolta a beruházás szükségességét Braun János műszaki ügyintéző. Így – tudtuk meg tőle és Gárdonyi Sándorné polgármestertől – a településvezetés az önkormányzati tulajdonú óvodában működő főzőkonyha mellett pályázati forrásból étkezőt alakít ki.

Az óvodások jelenleg a foglalkoztató csoportokban étkeznek, ami – a napi háromszori étkezés esetében – a foglalkozásokra biztosított időt jelentősen csökkenti. Emellett az iskolások és a nevelők számára az önkormányzat átszállítja a napi adagokat, a szociális ellátottak pedig ételhordóban kapják meg a napi élelmet.

Az újonnan kialakítandó étkezővel biztosíthatóvá válnak a kulturált, valamint az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai szempontból is megfelelő körülmények; s abban külön szociális blokk is helyet kap. A főzéshez, tároláshoz, tisztításhoz, mosogatáshoz szükséges infrastruktúrát a jelenleg is működő főzőkonyha adja. A beruházás több tízmillió forintot kóstál, az új helyiség egy mintegy 200 négyzetméter alapterületű épület lesz.