A „Kulcsi Hatokra” emlékeztek szerdán

Tavaszias napsütésben fogadta Kulcs a szép számmal megjelent érdeklődőt a szoborparkba meghirdetett ünnepségen, ahol a múlt századi Kulcs-Pusztát kikapcsolódásuk, feltöltődésük helyszínéül választó tudós állatorvos professzorokra, a „Kulcsi Hatokra” emlékeztek.

Az ünnepség Sziebert Gergely megyei főállatorvos üdvözlő szavaival vette kezdetét, majd a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt. A kulcsi Fekete István Általános Iskola diákjainak szívmelengető ünnepi műsora után, L. Simon László ország­gyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. – Elek Imre szobrászművész nevéhez fűződik számos jelentős mű, a többi között a Kossuth téri Nemzeti Vértanúk Emlékmű, a parlamenti Tisza-szoborcsoport főalakjának újraalkotása, vagy Kápolnásnyéken egy csodálatos Prohászka Ottokár portré megalkotása is. Jelenleg egy Vörösmarty-szobron dolgozik, amely terveink szerint Velencén lesz felállítva – mondta el Szepeshelyi Andor most leleplezett szobrának alkotójáról L. Simon László. Ezt követően Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora beszélt Szepeshelyi Andor doktor munkásságának fontos mérföldköveiről, kiemelte, hogy a mesterséges termékenyítés egyik hazai úttörője volt, akinek családja ma is a településen lakik – mondta el a rektor. – Nagy álom számunkra, hogy az állatorvosi szakma aranykorát – olyat, mint a XX. század elején volt – újra megélhessük. Ebben a kormány 52 milliárd forint támogatást bocsátott a rendelkezésünkre, hogy világszinten is egyedülálló kutató laboratóriumot hozhassunk létre – hangsúlyozta beszédében Sótonyi Péter. Ezután került sor a szobor leleplezésére, majd a kulcsi polgármesteri hivatal dísztermében az állatorvosi szakma jeles hazai képviselői emlékülésre gyűltek össze, amelyet Móré Attila címzetes egyetemi docens vezetett.

Ez alkalommal kitüntetéseket is átadtak.

A Lancz Endre Életműdíjat Takács Rudolfnak, az Év állatorvosa díjat Somogyi Ritának, és az Állategészségügyért Díjat Tóth Pálnak nyújtották át.

Az ünnepség záróakkordjaként a faluház előtt a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot, és megkoszorúzták az emléktáblát.

Az ünnepséget követő fogadás Gombos Zoltánnak, az Agrárminisztérium főosztályvezetőjének pohárköszöntőjével vette kezdetét, ahol finom ételek mellett folytathattak eszmecserét a szakmáról, és beszélgethettek kötetlenül a jelenlévők.